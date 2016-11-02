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ВСУ могут получить 125 тысяч новых сухпайков уже в этом году

2 ноября в 16:56

Конкурсные торги по закупке новых армейских полевых рационов могут состояться на следующей неделе.

Минобороны Украины
Минобороны готово закупить первую партию новых армейских сухпайков
inforesist.org
В Украине начинается тендерная процедура по закупке 125 тысяч комплектов нового полевого рациона ВСУ, сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков.

"Час назад Комитет конкурсных торгов проголосовал за начало тендерной процедуры по закупке 125 000 комплектов в этом году. Это еще не победа. Но теперь шансы на то, что в армию эти пайки попадут в этом году - резко розросли", – написал он в Facebook.

Бирюков также рассказал, что объявление о тендере будет размещено в системе госзакупок Prozorro 2 или 3 ноября, а сам аукцион может состояться уже на следующей неделе.

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Напомним, 3 октября правительство Украины одобрило изменения в нормы питания для армии, что позволит закупать сухой паек нового образца.

"Постановлением вводится новая норма питания №15 – суточный полевой набор продуктов с калорийностью 3500 ккал, что является улучшенной альтернативой существующему сухпайку", - сообщил министр обороны Степан Полторак.

Глава военного ведомства подчеркнул, что в рацион украинских бойцов впервые включены сухофрукты, шоколад, кофе, вкусные первые и вторые блюда. Впервые используется пищевая упаковка, используемая как альтернатива консервным банкам (реторт-пакет), и беспламенной нагреватель пищи.

Напомним, 26 сентября министр обороны Украины Степан Полторак подписал технические условия по закупке для ВСУ новых сухих пайков. Деньги на новый "сухпай" в Минобороны уже выделили, внеся необходимые изменения в свой бюджет.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина закупки ВСУ
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