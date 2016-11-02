ВСУ могут получить 125 тысяч новых сухпайков уже в этом году

Конкурсные торги по закупке новых армейских полевых рационов могут состояться на следующей неделе.

Минобороны готово закупить первую партию новых армейских сухпайков inforesist.org

В Украине начинается тендерная процедура по закупке 125 тысяч комплектов, сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков.

"Час назад Комитет конкурсных торгов проголосовал за начало тендерной процедуры по закупке 125 000 комплектов в этом году. Это еще не победа. Но теперь шансы на то, что в армию эти пайки попадут в этом году - резко розросли", – написал он в Facebook.

Бирюков также рассказал, что объявление о тендере будет размещено в системе госзакупок Prozorro 2 или 3 ноября, а сам аукцион может состояться уже на следующей неделе.

Напомним, 3 октября правительство Украины одобрило изменения в нормы питания для армии, что позволит закупать сухой паек нового образца.

"Постановлением вводится новая норма питания №15 – суточный полевой набор продуктов с калорийностью 3500 ккал, что является улучшенной альтернативой существующему сухпайку", - сообщил министр обороны Степан Полторак.

Глава военного ведомства подчеркнул, что в рацион украинских бойцов впервые включены сухофрукты, шоколад, кофе, вкусные первые и вторые блюда. Впервые используется пищевая упаковка, используемая как альтернатива консервным банкам (реторт-пакет), и беспламенной нагреватель пищи.

Напомним, 26 сентября министр обороны Украины Степан Полторак подписал технические условия по закупке для ВСУ новых сухих пайков. Деньги на новый "сухпай" в Минобороны уже выделили, внеся необходимые изменения в свой бюджет.