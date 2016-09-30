ВСУ готовятся к отводу сил от линии разграничения, несмотря на обстрелы боевиков

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Террористы продолжают совершать вооруженные провокации на всех направлениях в зоне АТО.

Террористы обстреливают позиции ВСУ даже на участках запланированного разведения сил Пресс-центр АТО/Facebook

Силыготовятся к выполнению рамочного решения Тресхсторонней контактной группы о разведении сил и средств в Донбассе. Украинская сторона уже начала инженерную подготовку местности и ее разминирование для безопасного доступа наблюдателей ОБСЕ, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Кроме того, осуществляется обустройство наблюдательных постов и мест для размещения личного состава, который отведут от линии разграничения. ВСУ соблюдают режим тишины, в то время как боевики российско-террористических формирований продолжают совершать вооруженные провокации на всех направлениях в зоне АТО, в том числе, на определенных для отведения сил участках в районе Золотого, Петровского и Станицы Луганской.

Всего в пятницу, 20 сентября, украинская сторона зафиксировала 16 нарушений режима тишины оккупантами.

По украинским позициям в районе Павлополя, Широкино, Старогнатовки и Марьинки на мариупольском направлении террористы открывали огонь из стрелкового оружия.

По Авдеевке, Каменке, Верхнеторецкому и Зайцево на донецком направлении боевики били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Новоалександровки и Новозвановки на Луганщине противник применял пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, под Новоалександровкой был замечен снайпер террористов.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами. В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его имплементации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.

Согласно подписанному контактной группой документу, обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО в зоне проведения антитеррористической операции является семидневный режим "полной тишины".