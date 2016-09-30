ВСУ готовятся к отводу сил от линии разграничения, несмотря на обстрелы боевиков

Террористы продолжают совершать вооруженные провокации на всех направлениях в зоне АТО.
Кроме того, осуществляется обустройство наблюдательных постов и мест для размещения личного состава, который отведут от линии разграничения. ВСУ соблюдают режим тишины, в то время как боевики российско-террористических формирований продолжают совершать вооруженные провокации на всех направлениях в зоне АТО, в том числе, на определенных для отведения сил участках в районе Золотого, Петровского и Станицы Луганской.
Всего в пятницу, 20 сентября, украинская сторона зафиксировала 16 нарушений режима тишины оккупантами.
По украинским позициям в районе Павлополя, Широкино, Старогнатовки и Марьинки на мариупольском направлении террористы открывали огонь из стрелкового оружия.
По Авдеевке, Каменке, Верхнеторецкому и Зайцево на донецком направлении боевики били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе Новоалександровки и Новозвановки на Луганщине противник применял пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, под Новоалександровкой был замечен снайпер террористов.
Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.
Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами. В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его имплементации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.
Согласно подписанному контактной группой документу, обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО в зоне проведения антитеррористической операции является семидневный режим "полной тишины".ZN.UA