ВСУ готовы выполнять задачи в случае объявления военного положения – замглавы Минобороны

Украинская армия полностью готова в части подтягивания и развертывания для полного применения.

Украинская армия готова к выполнению задач в случае введения военного положения Пресс-центр АТО/Facebook

В случае объявления, ВСУ будут в состоянии выполнять задачи руководства государства, заявил замминистра обороны Украины Игорь Павловский.

"На сегодня в случае развития конфликта на востоке Украины, в случае введения военного положения, ВСУ, подтянув подготовленный резерв, полностью в состоянии выполнить требования руководства государства в части подтягивания и развертывания для полного применения. Тут проблем нет", - сказал Павловский.

Он также отметил, что подготовить и реформировать армию за последние три года в условиях конфликта удалось благодаря Минскими соглашениям.

"Благодаря тому, что есть Минский формат, у нас есть низкая интенсивность конфликта на Востоке страны. Это даёт возможность на сегодня выполнять ряд задач: переводить армию на профессиональную основу, вооружать, формировать новые структурные виды, в частности ССО", - сказал замминистра.

Он добавил, что на сегодня оккупировано около 43 тыс. кв. км украинских территорий.

Ранее глава Верховной Рады Андрей Парубий заявлял, что военное положение в Украине может быть введено случае массированного наступления российских войск, заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.