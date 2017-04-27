ВСУ готовы выполнять задачи в случае объявления военного положения – замглавы Минобороны

Украинская армия полностью готова в части подтягивания и развертывания для полного применения.
"На сегодня в случае развития конфликта на востоке Украины, в случае введения военного положения, ВСУ, подтянув подготовленный резерв, полностью в состоянии выполнить требования руководства государства в части подтягивания и развертывания для полного применения. Тут проблем нет", - сказал Павловский.
Он также отметил, что подготовить и реформировать армию за последние три года в условиях конфликта удалось благодаря Минскими соглашениям.
"Благодаря тому, что есть Минский формат, у нас есть низкая интенсивность конфликта на Востоке страны. Это даёт возможность на сегодня выполнять ряд задач: переводить армию на профессиональную основу, вооружать, формировать новые структурные виды, в частности ССО", - сказал замминистра.
Он добавил, что на сегодня оккупировано около 43 тыс. кв. км украинских территорий.
Ранее глава Верховной Рады Андрей Парубий заявлял, что военное положение в Украине может быть введено случае массированного наступления российских войск, заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.
Интерфакс-Украина