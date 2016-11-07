Вступление в ЕС поддерживает 46% украинцев

Присоединение к Таможенному союзу поддерживают 13% украинцев.

В сентябре 2016 года проевропейские настроения преобладают на Западе и в Центре Украины Joinfo

Согласно данным всеукраинского социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС), примерно 46% украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский союз и 30% респондентов были настроены как против ЕС, так и против Таможенного союза и считают, что Украина должна идти независимым путем.

По данным КМИС, 13% украинцев поддерживают присоединение к Таможенному союзу России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении.

Согласно опросу, опубликованого 7 ноября, в сентябре 2016 года проевропейские настроения преобладают на Западе и в Центре Украины. Так, курс на присоединение к ЕС поддерживают 72% жителей западных областей и 46% жителей центральных регионов.

29% населения Центра страны выбирает независимый курс для Украины без вступления в ЕС или Таможенный союз.

В восточных и южных областях страны большая часть населения выступила за сохранение нейтралитета. В процентном соотношении - 43% жителей Востока и 40% жителей южной Украины выступили за нейтралитет от различных международных союзов.

Курс на европейскую интеграцию поддерживает 28% населения Юга и 23% жителей восточных областей, тогда как за пророссийский курс выступает 28% населения Востока и 22% жителей Юга.

Ранее сообщалось, что согласно данным социологической группы "Рейтинг", 51% граждан считают, что Украина должна находиться в едином экономическом пространстве с ЕС. 19% отдали бы предпочтение Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана. 17% респондентов затруднились с ответом, а 14% – озвучили другой вариант.

Согласно данным сентябрьского опроса КМИС, если бы в Украине проводился референдум, 39% жителей Украины проголосовали бы за вступление Украины в НАТО, 31% - против; остальные 30% не определились, или не стали бы участвовать в таком референдуме. При этом, если бы на избирательные участки пришли все определившиеся, вступление в НАТО поддержли бы 56% граждан, 44% – проголосовали бы против.