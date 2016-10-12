Вступило в силу решение о запрете ночной торговли алкоголем в Киеве

Запрет касается продажи алкогольных напитков и пива в магазинах ночью. Клубов, ресторанов и пабов запрет не коснулся.

В супермаркетах Киева больше нельзя купить алкоголь после 11 вечера и до 10 утра

Официальная газета Киевского городского совета "Крещатик" в среду, 12 октября, опубликовала решение о запрете продажи алкогольных , слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли, кроме учреждений ресторанного хозяйства с 11 вечера до 10 утра.

После официального опубликования решение вступает в силу.

В документе отмечается, что покупателей должны информировать о принятии данного решения. Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА обязан ознакомить с решением всех субъектов предпринимательской деятельности на территории Киева и осуществлять контроль за его исполнением.

В тоже время, Киевсовет рекомендует полиции Киева активизировать работу для недопущения распития алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива на улицах, в спортивных учреждениях и общественном транспорте.

22 сентября Киевсовет принял решение о запрете реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли на территории Киева с 23:00 до 10:00. Запрет не касается "учреждений ресторанного питания".

Напомним, что с 12 апреля в Киеве вступил запрет продажи алкоголя в малых архитектурных формах. Киевсовет принял решение о запрете продажи алкогольных напитков в МАФах 17 марта. После этого эр Киева Виталий Кличко подписал соответствующее решение Киевсовета.