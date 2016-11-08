Вступил в силу закон о квотах для украинских песен на радио

Закон обязывает радиостанции транслировать не менее 35% от общего объема песен в течение суток на украинском языке.

Закон обязывает радиостанции транслировать на украинском языке не менее 35% от объема песен в каждом промежутке времени с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00

Вступили в силу принятые Верховной Радой изменения в закон "О телевидении и радиовещании" относительно доли музыкальных произведений на государственном языке в программах телерадиоорганизаций.

Закон обязывает радиостанции транслировать на государственном языке не менее 35% от общего объема песен в течение суток, в том числе не менее 35% от объема песен в каждом промежутке времени с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00.

При этом на радиостанциях, где доля песен на официальных языках Европейского Союза составляет не менее 60% от общего объема, обязательная квота украинских песен снижается до 25%.

Закон также содержит норму, согласно которой радиостанции должны обеспечить не менее 60% суточного объема ведения передач, в том числе новостийно-аналитических блоков, развлекательных передач (дикторами, ведущими радиопередач) на государственном языке.

За невыполнение нормы предполагается штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора лицензии.

Контроль за выполнением радиостанциями данных требований возложен на Национальный комитет по вопросам телевидения и радиовещания.

В июле президент Украины Петр Порошенко подписал закон о квотах для украинских песен на радио.

Детальнее об основных направлениях украинской культурной политики читайте в интервью министра культуры Евгения Нищука в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".