Встреча "Нормандской четверки" принесла маленькую надежду Украине – Die Zeit

После разговора Порошенко объявил, что Путин согласился на вооруженную миссию ОБСЕ, но остальные участники промолчали об этом.

После встречи в Берлине только Порошенко говорил о вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе. Ирина Фриз / Facebook

Не успелазавершиться, как один из ее участников президент Петр Порошенко вышел к прессе с заявлением.

Он объявил, что в ходе разговора президентов Франции, Украины, России и канцлера Германии, удалось договориться о выводе войск и разработке "дорожной карты" выполнения Минских соглашений. Но наибольшее удивление вызвало его утверждение, что появилась договоренность о размещении вооруженной миссии ОБСЕ. Об этом пишет Die Zeit.

По словам Порошенко, Путин якобы согласился на такой шаг. Это действительно могло бы сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Однако, после выступления перед прессой Порошенко, другие участники "Нормандской четверки" не вышли к журналистам, поскольку продолжали разговор с российским президентом о бомбардировках в Сирии. После завершения обсуждения, Путин дал свой комментарий, но ничего не сказал о плане разместить вооруженную миссию ОБСЕ в Донбассе. Меркель и Олланд тоже промолчали об этом.

Таким образом, реальным результатом встречи в "Нормандском формате" вчера стали "заявления о намерениях", над которыми еще придется хорошенько поработать главам МИД четырех стран.

"На лицах министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и его французского коллеги Жан-Марка Эро во время пресс-конференции не было признаков радости от работы, которую им теперь придется проделать", - говорится в статье.

Напомним, что по результатам переговоров лидеров стран "Нормандской четверки" в Берлине до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений. Кроме того, участники встречи предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения, среди которых будет Дебальцево.