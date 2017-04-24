ВСП открыл дисциплинарное дело в отношении судьи Насирова и Мартыненко

В случае установления факта наличия в действиях судьи признаков измены присяге, он может лишиться должности.

В отношении судьи Бобровника открыто дисциплинарное производство Александра Бобровника, сообщают "Українські новини" со ссылкой на секретаря второй дисциплинарной палаты ВСП Татьяну Малашенкову.

Судью обвиняют в несвоевременном внесении копий принятых решений в Единый реестр судебных решений. Подобные факты в ВСП зафиксировали в феврале-марте текущего года.

Согласно нормам законодательства, судебные решения должны вноситься в реестр не позднее следующего дня с момента их принятия.

Если палата установит наличие в действиях Бобровника признаков нарушения присяги, он будет отстранен от должности, а на рассмотрение ВСП будет подано представление о его увольнение.

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Напомним, 22 апреля судья Александр Бобровник отказал стороне обвинения в избрании меры пресечения бывшему народному депутату Николаю Мартыненко в виде содержания под стражей и отпустил его на поруки.

Бывшего члена парламентской фракции "Народного фронта" обвиняют в соучастии растрате более 17 млн долларов при закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую фирму-прокладку.

7 марта Александр Бобровник частично удовлетворил требования прокуратуры и избрал бывшему главе Государственной фискальной службы Роману Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 100 млн гривень залога.

Роман Насиров является фигурантом "газового дела Онищенко", его обвиняют в незаконном предоставлении отсрочки по оплате ренты компаниями-участниками коррупционной схемы и нанесении государству двух млрд гривень убытков.