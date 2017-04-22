Вслед за Мартыненко суд отпустил на поруки и Перелому

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Суд выбрал меру пресечение Перелому в виде личного поручительства депутатов.

Суд отпустил Перелому на поруки депутатам ipress.ua

Соломенский районный суд Киева отпустил первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины"под личное поручительство ряда народных депутатов.

"Применить к Переломе… меру пресечения в виде личного поручительства народных депутатов", - сказал судья Александр Бобровник сегодня, 22 апреля.

Таким образом суд отказал стороне обвинения в избрании Переломе меры пресечения виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 150 млн грн.

Сегодня, 22 апреля, Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего народного депутата Николая Мартыненко и отпустил его на поруки под личное поручительство народных депутатов.

Напомним, САП требовала для Мартыненко ареста на 60 дней с возможностью внесения залога на сумму 300 миллионов гривен. По словам главы САП Назара Холодницкого, данная сума обусловлена тем, что оценивается роль каждого участника схемы.

Вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".