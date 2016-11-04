Вслед за Аласанией уволились трое его заместителей

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Генеральный директор НТКУ пока не подписал приказ.

Замы Аласании подали прошение об отставке vk.com/zurab_alasania

Трое заместителей генерального директора Национальной телекомпании Украины (НТКУ) написали заявления об увольнении.

"Несколько моих заместителей уже написали заявления об увольнении. Но я их подписывать не буду. Нельзя в этот момент полностью менять весь менеджмент", - сообщил генеральный директор НТКУ Зураб Аласани в интервью ресурсу "Суспільне мовлення".

По его словам, заявления написали заместитель по координации деятельности филиалов НТКУ Михаил Шматов, заместитель генерального директора по контенту Дарья Юровская и заместитель генерального директора по развитию международного сотрудничества Виктория Романова. Всего у генерального директора пять заместителей.

1 ноября 2016 генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания написал заявление об увольнении в связи с тем, что общественное вещание, которое должно появиться в следующем году, не получит достаточного финансирования.

Кабинет министров 2 ноября Украины одобрил увольнение генерального директора Национальной телекомпании Украины Зураба Аласании.

Председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко пояснил, что Аласанию не уволили, поскольку Кабмин не имеет таких полномочий, а решение может принимать только комитет.