Все больше боевиков ОРДЛО самовольно оставляют свои подразделения – разведка

Пополнение оккупантов сбегает от новостей о масштабных потерях в рядах боевиков и общего падения морального духа.

Новобранцы боевиков бегут от проблем 112 Украина

В так называемом "9-м полку"за последние пять суток количество человек, самовольно покинувших военную часть, увеличилось до 14, сообщают в пресс-службе штаба АТО со ссылкой на разведчиков.

Среди покинувших часть много новичков из числа недавнего пополнения "полка", отмечают разведчики.

На подобные поступки пополнение боевиков толкает страх от новостей о больших потерях в рядах боевиков, а также общее падение морального духа среди террористов "9-го полка".

Напомним, в ноябре 2016 года боевики ЛНР массово отказались продлевать служебные "контракты". Только во "2-ом армейском корпусе" число отказавшихся перевалило за тысячу человек. Одной из причин отказа стала нехватка финансирования.

30 ноября боевики так называемой "7-ой бригады" "2 АК "ЛНР"" разоружили недовольных отсутствием финансирования "полицейских" оккупированных Стаханова и Алчевска. Местные "правоохранители" отказались подчиняться "главе "ЛНР"" Игорю Плотницкому и его московским "кураторам".