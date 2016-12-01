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Все больше боевиков ОРДЛО самовольно оставляют свои подразделения – разведка

1 декабря в 16:05

Пополнение оккупантов сбегает от новостей о масштабных потерях в рядах боевиков и общего падения морального духа. 

боевики
Новобранцы боевиков бегут от проблем
112 Украина
В так называемом "9-м полку" оккупантов за последние пять суток количество человек, самовольно покинувших военную часть, увеличилось до 14, сообщают в пресс-службе штаба АТО со ссылкой на разведчиков.

Среди покинувших часть много новичков из числа недавнего пополнения "полка", отмечают разведчики.

На подобные поступки пополнение боевиков толкает страх от новостей о больших потерях в рядах боевиков, а также общее падение морального духа среди террористов "9-го полка".

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Напомним, в ноябре 2016 года боевики ЛНР массово отказались продлевать служебные "контракты". Только во "2-ом армейском корпусе" число отказавшихся перевалило за тысячу человек. Одной из причин отказа стала нехватка финансирования. 

30 ноября боевики  так называемой "7-ой бригады" "2 АК "ЛНР"" разоружили недовольных отсутствием финансирования "полицейских" оккупированных Стаханова и Алчевска. Местные "правоохранители" отказались подчиняться "главе "ЛНР"" Игорю Плотницкому и его московским "кураторам". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги боевики оккупация недовольство АТО
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