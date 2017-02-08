Впервые в Украине чиновника будут судить за непредоставление е-декларации

Его также подозревают в получении взятки.

Отказ от подачи декларации обернулся для чиновника уголовным производством obozrevatel.com

направила в суд обвинительный акт по обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины - умышленное непредоставление субъектом декларирования декларации, сообщают в пресс-службе ведомства.

В пресс-релизе отмечается, что это первый случай в Украине, когда чиновника будут судить за непредоставление электронной декларации.

Старший следователь по особо важным делам следственного управления финансовых расследований Офиса крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы знал о том, что до 1 ноября 2016 года должен подать в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления две декларации. Одну – ежегодную, за 2015 год, вторую - в связи с прекращением деятельности, связанной с выполнением функций государства. И, как считают следователи прокуратуры, умышленно не подал.

Кроме того, это лицо обвиняется также в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 статьи 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Следователь требовал и получил десять тысяч долларов взятки за возврат изъятых вещей, документов и арестованных горюче-смазочных материалов.

30 октября 2016 года в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

Послы стран G7 в Украине подчеркнули, что важнейшим элементом системы е-декларирования должно стать наличие в НАПК "способности, ресурсов и независимости" для проверки данных деклараций должным образом и управления системой электронного декларирования активов".