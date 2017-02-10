Возвращение Донбасса в Украину все больше кажется ловушкой Москвы - The Economist

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Издание пишет, что Киев может задуматься о том, чтобы отказаться от реинтеграции утраченных территорий.

Возвращение Донбасса может оказаться опасным. igorgolovniov/ Depositphotos

Со своего придорожного киоска Светлана Цимбал видит, как машины направляются в сторону контрольно-пропускного пункта в Майорске. Когда-то эта дорога была по-провинциальному тихой. Теперь здесь "пограничный пункт" на линии фронта войны в, которая отняла жизни 10 тысяч человек.

Об этом пишет сегодня британское издание The Economist, добавляя, что родители возвращаются домой на "другую сторону" с гостей у детей на подконтрольной Киеву территории, торговцы возят товары, а порой и контрабанду, а шахтеры выстроились в очередь вдоль дороги, возвращаясь на работу.

Прошло почти три года с того времени, как боевики при поддержке России захватили кусок Луганской и Донецкой областей. Минские соглашения, подписанные еще в феврале 2015 года, должны были заставить Россию вывести свои войска и вернуть Киеву контроль над границей, а Украина - провести выборы и предоставить "особый статус" оккупированным территориям. Укрепление относительного затишья в 2016 году дало надежду, что выполнить соглашения возможно. Но в январе насилие вспыхнуло с новой силой в Авдеевке. Бои со временем стихли, но случай продемонстрировал, насколько стал неразрешимым конфликт.

"Как мы можем вернуться к делам, как обычно? Кровь пролилась", - говорит Цимбал.

Большинство украинцев считают войну в Донбассе наиболее важной проблемой своей страны. Но предложенное решение им не нравится. Менее 10% граждан Украины поддерживают Минские соглашения. Тем временем, украинская власть публично поддерживает выполнение условий документа, но в частных беседах украинские чиновники говорят, что это может иметь сокрушительные последствия. Компромиссы политически опасны. Издание напоминает о том, что депутат Надежда Савченко, вернувшись из российского плена, стала чуть ли не национальным героем. Но после встречи с главарями боевиков украинцы в ней усомнились. Некоторые оппоненты президента Петра Порошенко призывают заблокировать захваченные территории.

"Это наше 11 сентября, только растягнутое на три года", - сказал председатель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.

С точки зрения Украины и ее сторонников, Минские соглашения были навязаны под дулом оружия. Внутри 2014 года российская регулярная армия с артиллерией и системами противовоздушной обороны вторглась на украинскую территорию, чтобы защитить пророссийских боевиков, и скоро смогла отбросить назад украинскую армию.

В 2015 году 90% всех переговоров в Минске касались прекращения огня. Россия получила почти все, чего хотела: автономную территорию под российским контролем с собственной милицией и администрацией. Учитывая экономические проблемы Украины, Путин ждал, что она быстро потерпит крах. Но она выжила. Несмотря на то, что Украина остается ослабленной коррупцией, она стабилизировала свою экономику и восстановила армию, которая теперь насчитывает 250 тысяч солдат, 60 тысяч из которых сейчас на Востоке.

Россия тоже не дремала. Она создала террористические силы из 40 тысяч боевиков, которых поддерживают 5 тысяч солдат регулярной российской армии. Она создала квазиадминистрацию и уничтожила нескольких неконтролируемых главарей. Недавно был ликвидирован Михаил Толстых, известный как "Гиви".

"Теперь Путин надеется использовать Минский процесс для того, чтобы встроить эту администрацию боевиков в Украину. Главный редактор независимого еженедельника "Зеркало Недели" Юлия Мостовая говорит, что это будет равноценно вшиванию раковых клеток в тело Украины. Это даст России контроль над частью электората, и может привести к дальнейшему разделению страны. Многие в Киеве отдают предпочтение сохранению статус-кво", - говорится в статье.

В Авдеевке этот статус-кво имеет цену.

"Когда-то мы могли поехать в Донецк на пиццу, мы были в центре региона. А теперь мы на краю Украины", - говорит местная жительница Галина.

Авдеевка зависит от коксохимического завода советских времен, который принадлежит олигарху Ринату Ахметову. Предприятие стояло в центре цепи поставок индустриального региона, превращая уголь в кокс для сталеварных заводов. Теперь десятки работников живут за шаг от линии фронта. Политически город тоже разделен. Многие поддерживают Россию и ее марионеток из-за того, что смотрят российское телевидение. Если в западных регионах Украины 79% населения поддерживают вступление в ЕС, то у восточных на подконтрольных Киеву территориях сближения с Европой хотят 24%. 40% избирателей хотят интеграции в российский Таможенный союз.

С положительной стороны, Восток Украины не разделен по этническому признаку. Связи остаются сильными, несмотря на бои.

"Когда заканчиваются обстрелы и мы вылезаем из укрытия, первое, что мы делаем - звоним друзьям и родственникам на той стороне", - говорит директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.

Но Донецк и Луганск сейчас все же более интегрированы с Россией, чем с Украиной. В городах ходят российские рубли. Школы перешли на преподавание по российским методичкам. А, как сообщает российское издание РБК, российские службы начали принимать паспорта непризнанных так называемых "республик" при покупке железнодорожных билетов.

"Донецк не вернется", - сказал механик с Авдеевского коксохимического завода Сергей Чумак.

Новая администрация в США все еще не решила, что она хочет в Украине. Существуют опасения, что она станет разменной монетой для Дональда Трампа в процесе переговов с Владимиром Путиным. Вашингтон может начать заставлять Украину выполнить Минские соглашения на российских условиях.

А это, как сказала The Economist Юлия Мостовая, поднимет вопрос, "за что же наши солдаты сражались и умирали все эти три года".

Ранее издание The American Interest писало, что Украина не пойдет на уступки России из-за Трампа и насилие в Донбассе. Даже если Вашингтон признает аннексию Крыма и отменит санкции, Киев вряд ли согласится на опасные компромиссы. У украинцев есть серьезные основания подозревать, что Москва скорее станет еще более дерзкой и агрессивной, чем наоборот.

В свою очередь, директор российских исследований в American Enterprise Institute Леон Арон на страницах Newsweek писал, что для Путина может оказаться выгодно оставить Украину в покое. Это произойдет при условии, если Трамп поднимет цену агрессии для России.

