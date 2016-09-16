Возмущенные крымчане намеренно повредили кабель связи ЧФ РФ во время учений "Кавказ-2016" - разведка

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Жители полуострова из-за пренебрежительного отношения оккупантов вынуждены прибегнуть к скрытым формам протеста и саботажа.

Крымчане за пренебрежительное отношение оккупантов прибегают к скрытым формам протеста и саботажу РАПСИ

Жители оккупированного Крыма повредили магистральную кабельную трассу опорного пункта связи ЧФ РФ, что спровоцировало сбой в системе, задействованной в учениях "Кавказ-2016", сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В частности, по данным ГУР, 15 сентября, во время подведения итогов по участию в СКШН "Кавказ-2016" 744 Центра связи Черноморского флота ВС РФ "было особо отмечено, что личный состав опорного пункта связи указанного Центра (дислоцируется в населенном пункте Орловка) не смог обеспечить работу около 600 каналов связи, которые были задействованы в ходе учений".

Причина инцидента – при подготовке к учениям, во время развертывания элементов узла связи, были проигнорированы протесты отдельных владельцев земельных участков, а также не компенсирован им материальный ущерб, причиненный военнослужащими ВС РФ, добавляется в сообщении ГУР.

"Пренебрежительное отношение российской оккупационной власти к местным жителям украинского Крыма, систематическое ущемление их прав и свобод, в том числе пренебрежение их правом на частную собственность, заставляет крымчан прибегать к скрытым формам протеста и саботажа", сообщили в разведке.

Ранее сообщалось, что в Донецке недовольные жители заблокировали боевикам подъезд к артиллерийским позициям. В одном из районов города жители создали насыпь по дороге к огневой позиции боевиков и сымитировали его минирование с соответствующей маркировкой.