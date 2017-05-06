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Возле волонтерского центра в Одессе прогремел взрыв

6 мая в 11:56

На месте инцидента взорвалась граната – предположительно РГД-5.

Взрыв в Одессе «Самообороны»
Возле офиса "Самообороны Одессы" снова что-то взорвали
На улице Канатной в Одессе, во дворе дома, где размещаются волонтерские организации и штаб "Самообороны Одессы", в ночь на 6 мая прогремел взрыв.

Как сообщает местное издание "Думская", ссылаясь на информацию полиции, на месте инцидента взорвалась граната – предположительно РГД-5. На месте работают правоохранители.

Опубликовано также видео, на котором запечатлен взрыв.

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Следует отметить, что в августе 2015 года офис "Самообороны Одессы" на улице Канатной также пострадал от подобного взрыва. Тогда правоохранители установили, что у стен здания сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Напомним, что в Одессе сообщилось о минировании Дома профсоюзов, в связи с чем полиция эвакуировала граждан с Куликова поля, где проходила траурная акция. В ходе обследования здания Дома профсоюзов, никаких взрывчатых средств обнаружено не было

По материалам: Думская
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Тэги Одесса взрыв волонтеры
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