Возле волонтерского центра в Одессе прогремел взрыв

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На месте инцидента взорвалась граната – предположительно РГД-5.

Возле офиса "Самообороны Одессы" снова что-то взорвали

На улице Канатной в Одессе, во дворе дома, где размещаются волонтерские организации и штаб "Самообороны Одессы", в ночь на 6 мая прогремел взрыв.

Как сообщает местное издание "Думская", ссылаясь на информацию полиции, на месте инцидента взорвалась граната – предположительно РГД-5. На месте работают правоохранители.

Опубликовано также видео, на котором запечатлен взрыв.

Следует отметить, что в августе 2015 года офис "Самообороны Одессы" на улице Канатной также пострадал от подобного взрыва. Тогда правоохранители установили, что у стен здания сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Напомним, что в Одессе сообщилось о минировании Дома профсоюзов, в связи с чем полиция эвакуировала граждан с Куликова поля, где проходила траурная акция. В ходе обследования здания Дома профсоюзов, никаких взрывчатых средств обнаружено не было.