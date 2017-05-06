Возле волонтерского центра в Одессе прогремел взрыв

На месте инцидента взорвалась граната – предположительно РГД-5.
Как сообщает местное издание "Думская", ссылаясь на информацию полиции, на месте инцидента взорвалась граната – предположительно РГД-5. На месте работают правоохранители.
Опубликовано также видео, на котором запечатлен взрыв.
Следует отметить, что в августе 2015 года офис "Самообороны Одессы" на улице Канатной также пострадал от подобного взрыва. Тогда правоохранители установили, что у стен здания сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте.
Напомним, что в Одессе сообщилось о минировании Дома профсоюзов, в связи с чем полиция эвакуировала граждан с Куликова поля, где проходила траурная акция. В ходе обследования здания Дома профсоюзов, никаких взрывчатых средств обнаружено не было.Думская