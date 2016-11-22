Возле торгового центра в Одессе произошла перестрелка

Трое неизвестных пытались похитить человека.
Как сообщает пресс-служба областного управления полиции, инцидент произошел около 18:00.
Трое неизвестных в масках пытались вытащить водителя из внедорожника Mitsubishi Pajero, который подъехал к торговому центру. Выбежавший из автомобиля охранник сделал несколько выстрелов в нападавших, попав одному из них в грудь.
Злоумышленники открыли ответный огонь, пули пробили стекла внедорожника.
После этого нападавшие сели в автомобиль темного цвета и скрылись в неизвестном направлении. В городе объявлен план "Перехват".
Напомним, 7 мая в Одессе было совершено нападение на журналистов местного 7 канала.
Один из нападавших выстрелил в журналистов у дверей редакции из помпового ружья, двое других преступников – избили операторов.
В результате нападения, у одного оператора перелом стенки гайморовой пазухи, у второго – перелом носа и предварительно сотрясение мозга, а у журналиста – пулевые ранения головы и спины.ZN.UA