Возле торгового центра в Одессе произошла перестрелка

Трое неизвестных пытались похитить человека.

Вечером в Одессе пытались похитить человека и устроили перестрелку возле ТРЦ "Панорама" wikimedia.org

Вечером в понедельник, 21 ноября, возле торгового центра "Панорама" вбыла совершена попытка похищения человека, которая сопровождалась перестрелкой.

Как сообщает пресс-служба областного управления полиции, инцидент произошел около 18:00.

Трое неизвестных в масках пытались вытащить водителя из внедорожника Mitsubishi Pajero, который подъехал к торговому центру. Выбежавший из автомобиля охранник сделал несколько выстрелов в нападавших, попав одному из них в грудь.

Злоумышленники открыли ответный огонь, пули пробили стекла внедорожника.

После этого нападавшие сели в автомобиль темного цвета и скрылись в неизвестном направлении. В городе объявлен план "Перехват".

Напомним, 7 мая в Одессе было совершено нападение на журналистов местного 7 канала.

Один из нападавших выстрелил в журналистов у дверей редакции из помпового ружья, двое других преступников – избили операторов.

В результате нападения, у одного оператора перелом стенки гайморовой пазухи, у второго – перелом носа и предварительно сотрясение мозга, а у журналиста – пулевые ранения головы и спины.