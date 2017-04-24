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Возле литовского посольства в Киеве взорвали дымовую шашку

24 апреля в 12:55

Правоохранители нашли остатки дымовой гранаты "РГД-2ч".

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Нацполиция принимает решение о возбуждении уголовного дела
Uncleroo / Depositphotos
Ночью 24 апреля возле здания посольства Литовской Республики в Киеве на улице Бусловская взорвалась дымовая шашка. Ее остатки изъяли сотрудники правоохранительных органов для проведения экспертизы, сообщается на сайте Национальной полиции в Киеве.

Кроме того, неподалеку от посольства найден корпус гранаты "Ф-1". Правоохранители принимают решение о возбуждении уголовного дела за хулиганство.

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Ранее сообщалось, что в Киеве в помещении на первом этаже дома на улице Владимирской прогремел взрыв. Он произошел на первом этаже дома, в котором размещались ресторан и банк.

Как сообщалось, похожий случай произошел и в начале февраля, когда взрыв, предположительно гранаты, прогремел в одном из ресторанов Днепровского района Киева. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Киев граната взрыв
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