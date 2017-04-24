Возле литовского посольства в Киеве взорвали дымовую шашку

Правоохранители нашли остатки дымовой гранаты "РГД-2ч".

Нацполиция принимает решение о возбуждении уголовного дела Uncleroo / Depositphotos

Ночью 24 апреля возле здания посольства Литовской Республики в Киеве на улице Бусловская взорвалась дымовая шашка. Ее остатки изъяли сотрудники правоохранительных органов для проведения экспертизы, сообщается на сайте Национальной полиции в Киеве.

Кроме того, неподалеку от посольства найден корпус гранаты "Ф-1". Правоохранители принимают решение о возбуждении уголовного дела за хулиганство.

Ранее сообщалось, что в Киеве в помещении на первом этаже дома. Он произошел на первом этаже дома, в котором размещались ресторан и банк.

Как сообщалось, похожий случай произошел и в начале февраля, когда взрыв, предположительно гранаты, прогремел в одном из ресторанов Днепровского района Киева.