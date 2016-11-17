Возле Голосеевского леса благодаря Минрегионстрою могут возвести комплекс на 3 тысяч квартир - депутат Киевсовета

Минрегионстрой может решением своей специальной комиссии разрешить в том или ином проекте не выполнять государственные строительные нормы, отметил Сергей Гусовский.

Возле Голосеевского парка, объекта Природно-заповедного фонда Украины, собираются строить комплекс на три тысячи квартир

Лидер фракции "Самопомощь" в Киевсовете Сергей Гусовский в интервью "Главкому" рассказал, что в Голосеево на улице Потехина, фактически возле Голосеевского парка, объекта Природно-заповедного фонда Украины, собираются строить комплекс на три тысячи квартир.

По его словам, Минрегионстрой может решением своей специальной комиссии разрешить в том или ином проекте не выполнять ДБН (государственные строительные нормы). "И еще что хочу сказать по поводу строительства. Одна из причин этих многоэтажек или каких-то массивных вещей, которые "плюхаются" где попало, – это деятельность Минрегионстроя, который может решением своей специальной комиссии разрешить в том или ином проекте не выполнять ДБН (государственные строительные нормы), то есть освободить застройщика от необходимости придерживаться правил. Но к чему Минрегионстрой здесь? Если вы должны иметь свет в доме – оно должно быть. Никто не может предоставить права игнорировать эту норму. А предоставляют. Поэтому мы и подготовили соответствующий законопроект. Как он будет идти – вопрос", - рассказал Гусовский.

Лидер фракции "Самопомощь" в Киевсовете отметил, что Минрегионстрой не ведет реестр проектов в Киеве, которые освободили от соблюдения тех или иных ГСН (государственных строительных норм). "Мы к ним (к Минрегион – ZN.UA) обратились: а можете предоставить перечень проектов, которые вы освободили от соблюдения тех или иных ДБН? Ответ: а мы никого ни от чего не освобождали. Мы тогда посылаем им еще один депутатский запрос, уже с информацией об объекте: в Голосеево, на улице Потехина, фактически возле Голосеевского парка собирались строить три тысячи квартир. При чем, дай бог, чтобы там изначально было хотя бы 500 паркомест. При том, что туда ведет узенькая улочка, канализационный коллектор работает на полную под проспектом (Голосеевским - ZN.UA), дождевые воды будут сбрасывать в Дидоровку (озеро – "Главком"), теоретически построив какие-то фильтры, детского сада – нет... Все, как надо. Кто освободил их от выполнения ДБН? Минрегионстрой. Мы Минрегионстрой спрашиваем: а вот, уважаемые, что? Они: а, точно, это было! Говорим: хорошо, тогда предоставьте полный перечень. Ответ: а мы не ведем реестр. Театр абсурда", - подчеркнул депутат Киевсовета.

По информации ZN.UA, Минрегионстрой позволил застройщику ООО "ДСК-7" (который выиграл конкурс СБУ и ведет строительство коммерческого жилого комплекса на государственных землях обороны на ул. Полковника Потехина, 9) "в качестве исключения" уменьшить требования ДБН по 14 (!) позициям. В частности, снизить в 10 (!) раз количество машиномест на автостоянке – с 1332 (по нормам ДБН) до 132; увеличить плотность населения жилого квартала с 180-450 чел/га (по нормам ДБН) – в 1387 чел/га; уменьшить расстояние до объекта Природно-заповедного фонда Украины - Голосеевского леса из обязательных для любого лесного массива 50 м пожарного разрыва всего до 12 м.

При том, что, по данным управления образования КГГА и Голосеевской РГА, единственный в микрорайоне детский сад заполнен на 180%, Минрегионстрой позволил застройщику уменьшить количество мест в планируемом детском дошкольном учреждении с 218 (по нормам ДБН) до 120. А при наполненности ближайших школ в среднем на 120% Минрегион разрешил не строить новую школу вообще, хотя, по нормам ДБН, в квартале на 3300 квартир должна быть школа не менее чем на 729 мест.

В настоящее время в Окружном административном суде. Киева коллегией судей в составе председательствующего В суде.Огурцова, и Г.Арсирия и В.Кузьменко рассматривается дело против Минрегиона, истцами в котором выступают жители вул. Полковника Потехина и ОО "Союз спасения Голосеева".

Подробности о скандальном строительстве возле Голосеевского леса читайте в статьях Татьяны Силіної "Голосеевский котел" и "Голосеевский котел-2".