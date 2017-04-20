Войска РФ отрабатывают на учениях захват городов – Турчинов

На протяжении марта-апреля этого года в России провели ряд учений с задействованием до 45 тысяч военнослужащих.

Турчинов рассказал, чему учат российских военных peacekeeper.ru

Российские войска в ходе своих учений отрабатывают приемы захвата и удержания городов, а также формирования ударных групп для окружения сил противника, заявил секретарьАлександр Турчинов.

"Только на протяжении марта-апреля этого года в Западном военном округе России проведен ряд командно-штабных учений с задействованием до 45 тысяч военнослужащих. Отработаны тактические приемы захвата и удержания городов, формирование ударных групп для окружения сил противника", - цитирует "ЛІГА.net" заявление Турчинова на презентации программы "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины".

По словам секретаря СНБО, для переброски войск на большие расстояния российское министерство транспорта и предприятие "Российские железные дороги" дополнительно закупают 300 тысяч универсальных вагонов.

Кроме того, согласно указу президента Путина, с 1 июля численность военнослужащих ВС РФ будет увеличена и составит почти 1,9 млн человек.

В феврале президент Украины Петр Порошенко заявлял, что угроза полномасштабной агрессии со стороны России сохраняется.

"И эта угроза не только сочится через неконтролируемые нами участки на Донбассе – она нависает по всей линии границы с Россией и даже больше, что убеждает нас во враждебных намерениях Российской Федерации", – заявил он.