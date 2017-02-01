Война в Украине обострилась, как только Трамп и Путин положили трубку - WP

Издание сомневается, что наступление террористов в Авдеевке по случайности началось именно сейчас.

Вероятно, эскалация в Авдеевке - это попытка Путина испытать Трампа. Facebook/Марина Шеремет

Может ли быть стечением обстоятельств то, что пророссийские силы в Украине начали свое крупнейшее за несколько месяцев наступление через день после того, как Владимир

"С определенной точки зрения, мы сомневаемся в этом. Залпы из систем "Град" и тяжелой артиллерии, которые засыпают позиции украинской армии с воскресенья, больше похожи на проверку, поддастся ли новый президент США давлению Москвы", - пишет Washington Post в редакционной статье.

Трамп и Путин не говорили об Украине во время телефонного разговора. Чиновники сообщили прессе, что американский президент назвал конфликт в Донбассе "слишком сложной проблемой". Также Белый дом так и не выпустил указ об отмене санкций против России, о котором ходили слухи. Вероятно, это произошло из-за того, что Трамп почувствовал сопротивление в этом вопросе со стороны британского премьер-министра Терезы Мэй в пятницу, а также лидеров республиканцев в Конгрессе.

Возможно, разочарованный Путин почувствовал необходимость создать определенное давление со своей стороны. Или, возможно, он хотел сорвать встречу президента Украины Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая осталась сильнейшим союзником Украины на Западе. В любом случае, российские пушки, которые неделями сохраняли относительное спокойствие, вдруг прогремели в воскресенье в Авдеевке. Обстрелы вскоре распространились и в направлении Мариуполя, который остается ключевым подконтрольным Киеву городом в регионе на побережье Азовского моря. Издание указывает и на то, что украинские солдаты и мирные жители начали получать SMS с угрозами. Это уже традиционная электронная составляющая образа России вести войну.

Москва, предсказуемо, обвинила во всем Украину. А украинские военные командиры признали, что на протяжении последних недель немного продвинулись вперед в нейтральной зоне. Но Порошенко, который был вынужден прервать визит в Германию, вряд ли искал нового раунда боев, учитывая, какими кровавыми и разрушительными для украинских сил были предыдущие.

Тем временем, украинская экономика начала подавать признаки восстановления. В 2016 году был зафиксирован ее рост, в то время как Россия до сих пор переживает рецессию. Небольшой прогресс был достигнут в реформировании экономики и институтов. Новые бои на Востоке Украины ставят все это под угрозу.

Вероятно, что это одна из целей Путина. Другая его цель - склонить Трампа пойти на уступки, которых хочет Москва: не только отменить санкции, но и признать российскую сферу влияния, к которой принадлежала бы и Украина. Но что он предлагает взамен? Путин предлагает "сотрудничество" в войне против "Исламского государства" на Ближнем Востоке. Но такое американо-российское военное сотрудничество - это еще одна цель Путина. Другими словами, он пытается выторговать "одно свое желание в обмен на нечто другое, что он тоже хочет".

Если Трамп согласится на это, Путин достигнет своей третьей цели - сократить глобальное влияние США до уровня России. Именно об этом лидеры республиканцев в Конгрессе, такие как Джон Маккей, пытались предупредить Трампа. И именно на это указывает опыт попыток наладить отношения с Путиным двух предыдущих президентов США.

"Если Белый дом решит все это проигнорировать, Украина будет не единственной, кто проиграет", - говорится в статье.

Тем временем, сегодня боевики обстреляли украинские позиции под Авдеевкой из "Градов" и совершили новую попытку штурма. Напомним, враг с 29 января ведет массированный обстрел Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле данного населенного пункта отбили несколько попыток штурма.

Из-за обстрелов боевиов нарушено тепло- и энергоснабжение города, приостановил работу коксохимический завод. В ночь на 31 января было объявлено чрезвычайное положение, утром началась эвакуация. Подробнее читайте в материале "Бои под Авдеевкой: главное".