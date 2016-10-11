Война на Востоке Украины помогает контрабандистам обогащаться – WP

Контрабандисты на подконтрольных боевикам территориях Донбасса воюют между собой за прибыль.

Война в Донбассе развязала руки контрабандистам, но они воюют между собой за доходы от нелегальной торговли. vk.com/strelkov_info

Командир одного из отрядов пророссийских террористовв ресторане в Москве. Украинские правоохранители нашли подземную незаконную трубу, которая перекачивает нефть из России в пограничное село на Востоке Украины. Тем временем главари пророссийских группировок устроили широкомасштабные чистки среди своих соратников.

На первый взгляд все это отдельные события. Но на самом деле черный рынок может быть звеном, которое все объединяет. Об этом сегодня пишет издание Washington Post, добавляя, что Украина имеет "большое контрабандистское наследие". А мафиозные кланы довольно долго и бесцеремонно действовали в Донбассе. Однако начало войны почти не навредило их подпольным операциям между Россией и Украиной. Наоборот, вооруженный конфликт только открыл для контрабандистов новый фронт возможностей заработать для военных авантюристов, коррумпированных чиновников и криминальных организаций.

В конце 2014 года Киев ввел экономическую блокаду самопровозглашенных так называемых "ДНР" и "ЛНР". С того времени бесконечные автомобильные очереди выстраиваются возле военных пропускных пунктов в буферной зоне, где солдаты обыскивают автомобили и ищут запрещенные товары.

Результатом этого стало то, что цены на захваченных территориях подскочили, а сокращение поставок продуктов, топлива и медикаментов дали возможность "черному рынку" процветать. Проблемы жителей захваченных территорий усиливаются еще и боевыми действиями, которые не утихают, разрушенной экономической инфраструктурой и финансовыми махинациями, которые устраивают главари боевиков. Многим мирным жителям приходится полагаться только на гуманитарную помощь или нерегулярные контакты с контрабандистами.

Наиболее привлекательная сфера деятельности в охваченном войной индустриальном Донбассе сегодня стала нелегальная торговля украинским углем и российской нефтью. Контрабандное горючее чаще всего продают на СТО и в магазинах автомобильных покрышек. А большинство операций проводят мелкие оппортунисты. СБУ время от времени публикует отчеты о своих успехах в борьбе с контрабандой, демонстрируя на всеобщее обозрение фото, как агенты в масках откапывают нелегальные трубопроводы, которые могут простираться на несколько миль.

Деловые договоренности между контрабандистами на подконтрольной Киеву территории достаточно стабильны, в то время как в захваченных пророссийскими боевиками регионах ситуация очень напряженная. Доходы могут быть привлекательными, но война за них идет ожесточенная. Часто деловые споры заканчиваются кровопролитием.

Ранее "Информационное сопротивление" сообщало, что главарь боевиков в Луганске Игорь Плотницкий не поделил российскую контрабанду с "главой МВД" и запретил ему выезжать из "ЛНР". А боевики "личной гвардии" Плотницкого зарабатывают на доставке продуктов из РФ. Закупка продовольствия происходит исключительно на "бюджетные" средства "ЛНР" ("бюджет" формируется из финансовой помощи России и "налогов"), однако прибыль от продаж поступает частным лицам в руководстве "народной республики".