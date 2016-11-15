Восемь глав райадминистраций Одесской области заявили о готовности уйти в отставку

Чиновники не сообщили сроки выполнения этого обещания.

Главы РГА могут уволиться вслед за Саакашвили Думская

Восемь глав районных государственных администраций Одесской области заявили о готовности подать в отставку вслед за уволившимся главой Одесской областной государственной администрацией Михеилом Саакашвили.

С таким заявлением выступили глава Кодымской райгосадминистрации Вадим Козачек, Геннадий Заболотный (Березовская РГА), Сергей Парпуланский (Арцизкая РГА), Дмитрий Наталуха (Лиманская РГА), Владимир Гавриш (Окнянская РГА), Татьяна Новикова (Ивановская РГА), Тарас Бойко (Ширяевская РГА) и Михаил Лев (Саратская РГА), передает "Думская".

Издание отмечает, что сроки выполнения этого обещания чиновники не указали.

Ранее сообщалось, что начальник Одесской таможни Юлия Марушевская написала заявление об увольнении с должности. Также подала в отставку глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.

Напомним, что 7 ноября Михеил Саакашвили объявил, что принял решение уйти в отставку с поста главы Одесской областной государственной администрации. Говоря о причинах своего решения, Саакашвили выступил с критикой президента Украины Петра Порошенко.