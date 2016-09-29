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Вопрос африканской чумы свиней вынесут на заседание СНБО Украины

29 сентября в 17:19

Решение вопроса с распространением в Украине африканской чумы свиней должно быть принято на государственном уровне, уверен министр.

Свиньи
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blog.oxforddictionaries.com
Вопрос борьбы с африканской чумой свиней (АЧС) будет вынесен на ближайшее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовый.

"Я поднял этот вопрос, я думаю, что на ближайшем заседании СНБО этот вопрос будет решен", - сказал Кутовый.

Глава Минагрополитики считает, что решением ситуации может быть ускорение и облегчение процедуры предоставления компенсации за изъятых животных, а также меры, которые позволять создать доступ ветеринарам во дворы хозяйств.

"Первоочередные мероприятия, это, конечно, перекрытие перемещения живого веса из области в область, так же осуществление цивилизованного забоя на бойнях и фактическое уменьшение подворного забоя", -  заявил Кутовой.

Министр полагает, что такой перечень мероприятий даст свои результаты. При этом он отметил, что проблема на самом деле - на государственном уровне и ей активно занимаются.

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Ранее в Минздраве поясняли: африканская чума свиней не представляет угрозы для людей. АЧС, или болезнь Монтгомери – это контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней, и для человека она – безопасна. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно нагреванием до высоких температур.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Африка заседание
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