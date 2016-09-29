Вопрос африканской чумы свиней вынесут на заседание СНБО Украины

Решение вопроса с распространением в Украине африканской чумы свиней должно быть принято на государственном уровне, уверен министр.

К борьбе с африканской чумой свиней подключат Турчинова blog.oxforddictionaries.com

Вопрос борьбы сбудет вынесен на ближайшее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовый.

"Я поднял этот вопрос, я думаю, что на ближайшем заседании СНБО этот вопрос будет решен", - сказал Кутовый.

Глава Минагрополитики считает, что решением ситуации может быть ускорение и облегчение процедуры предоставления компенсации за изъятых животных, а также меры, которые позволять создать доступ ветеринарам во дворы хозяйств.

"Первоочередные мероприятия, это, конечно, перекрытие перемещения живого веса из области в область, так же осуществление цивилизованного забоя на бойнях и фактическое уменьшение подворного забоя", - заявил Кутовой.

Министр полагает, что такой перечень мероприятий даст свои результаты. При этом он отметил, что проблема на самом деле - на государственном уровне и ей активно занимаются.

Ранее в Минздраве поясняли: африканская чума свиней не представляет угрозы для людей. АЧС, или болезнь Монтгомери – это контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней, и для человека она – безопасна. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно нагреванием до высоких температур.