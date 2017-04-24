Волонтеры установили личность куратора боевиков из числа высокопоставленных офицеров ГРУ РФ

Он также причастен к событиям, повлекшим за собой аннексию Крыма Россией.

Российский ГРУшник пользуется огромным авторитетом у террористов InformNapalm

Волонтерам международной организации InformNapalm удалось установить личность российского"ДНР", агента Главного разведывательного управления Генерального штаба Российской Федерации с позывным "Алекс", сообщают на сайте организации.

Им оказался офицер центрального аппарата ГРУ ГШ РФ Александр Григорьевич Ткачев.

"Кто именно скрывается за этим позывным, до недавнего времени оставалось загадкой. Ранее его не удавалось идентифицировать. Такой уровень конспирации косвенно указывал на то, что мы имеем дело не с простым наемником, а с действительно хорошо обученным и защищенным сотрудником российских спецслужб", - отмечается в расследовании InformNapalm.

Рядовые члены и руководство "Союза добровольцев Донбасса" относится к Ткачеву с большим уважением и называет его "Товарищ Алекс". Именно благодаря архивам исполнительного директора "организации" Андрея Пинчука волонтерам удалось установить личность "Алекса".

Бывший лидер группировки "ДНР" Александр Бородай предложил ему занять одну из двух должностей специально уполномоченного представителя "СДД". Авторитет Ткачева используется для повышения значимости "СДД" в глазах террористов и демонстрации того, что данная "организация" функционирует в связке с ГРУ ГШ РФ.

Сам Александр Ткачев использует данную "должность" в качестве очередного прикрытия для ведения профессиональной деятельности на оккупированных территориях Донбасса. Российский ГРУшник занимается комплектацией российскими наемниками 1-го армейского корпуса "ДНР".

Ткачев также принимал участие в дестабилизации ситуации в Крыму накануне аннексии полуострова Россией в 2014 году. Представители "добровольных дружин крымской самообороны" отзывались о нем как о "московской "шишке" из ГРУ ГШ".

Занимая должность представителя по связям с государственными и правоохранительными органами исполнительного комитета "Союза десантников России", он отвечал за общую координацию действий, курировал силы и средства ГРУ из числа бывших военнослужащих ВДВ, МВД, спецподразделения "Беркут" и коллаборационистов в СБУ. Особую роль в наборе сыграли "Союз афганцев Крыма", "Союз десантников Крыма", "Конгресс русских общин Крыма", "Гражданский актив Крыма" и всевозможные "казачьи формирования", созданные в Крыму и на юго-востоке Украины в период 2010-2013 годов.

"Во время известных событий в Крыму весной 2014 года группы подготовленных боевиков активно привлекались к захвату и блокированию объектов на территории полуострова, развертыванию блокпостов и несению службы на них. Представители этих сил были включены в состав оперативного штаба высшего военно-политического руководства РФ, развернутого в Крыму для руководства процессом аннексии, во главе с депутатом Государственной думы РФ, председателем правления "Российского Союза ветеранов Афганистана" Францем Клинцевичем", - отмечают волонтеры.

"Алекс" играл одну из главных ролей в составе упомянутого штаба во время аннексии Крыма.

Напомним, в конце ноября волонтеры InformNapalm опубликовали базу данных российских военных и техники из 75 частей, отправленных в Донбасс по приказу руководства.

Позже первая вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила о шести тысячах российских военных на востоке Украины. "Нет секрета в том, что среди 40 тысяч наемников незаконных вооруженных формирований в Донбассе, они на самом деле натаскиваются кураторами из России, больше шести тысяч составляют кадровые российские военные", - отметила она.