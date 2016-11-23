Волонтеры собрали базу данных российских военных и техники в Донбассе

Активисты международной организации идентифицировали военных из более чем 75 воинских подразделений РФ, воюющих на востоке Украины.

Под видом "защитника Донбасса" воюют кадровые российские военные Facebook/Gennadiy Dubovoy

Информация в базе данных InformNapalm содержит доказательства участия кадровых российских военных в войнах ви Сирии. Волонтеры организации собирали ее в течение двух лет, сообщают на сайте организации

В настоящее время идентифицированы кадровые военные из 75 воинских частей РФ, которые отправлялись в Донбасс по приказу своего руководства. В базе данных содержится 165 записей соответствующего характера. К каждой из них прилагается ссылка на материал с подробным расследованием. Волонтеры исследуют фото и видео доказательства, социальные сети и документы, чтобы установить личности воюющих. По словам активистов, несмотря на тщательные зачистки информации, российские военные в Донбассе все же оставляют следы. С полной версией базы можно ознакомиться на сайте.

Каждое расследование организации переводится на разные языки, в том числе английский, немецкий, французский. Англоязычная версия впервые была представлена украинской парламентской делегацией на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Стамбуле 19 ноября 2016 года.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о защите русскоязычного населения Донбасса.

По данным главы СБУ Василия Грицака, в сентябре 2016 года, на оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей находилось от 4 до 6 тысяч кадровых военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.

Согласно оценке аналитика Stratfor Лорен Гудрич, численность российских войск, действующих в Донбассе, достигает размеров в 10 тысяч военнослужащих, которые действуют в составе трех-четырех армейских бригад. Общая численность вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР", при этом, остается неизвестной.