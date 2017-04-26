Волонтеры обнаружили российскую технику на репетиции "парада" в Донецке

Данная техника не состоит на вооружении ВСУ и никогда не экспортировалась в Украину.

Боевики выдают российскую технику за "военный трофей" Максим Авдеев/meduza.io

международной организации InformNapalm обнаружили российскую технику в Донецке, на репетиции так называемого "Парада Победы", сообщают на сайте организации.

Оккупанты из "министерства информации ДНР" опубликовали в сети видео под названием "Репетиция Парада Победы. Военная техника. 25.04.2017". Проанализировав его, волонтеры пришли к выводу о том, что на параде представлена достаточно новая российская техника, которая не стоит на вооружении в Вооруженных силах Украины и никогда не экспортировалась в страну. А значит, не могла быть получена боевиками террористической организации "ДНР" в бою в качестве военного трофея.

В частности, речь идет о грузовике КАМАЗ-5350 семейства "Мустанг" (начал производиться в 2003 году), грузовике Урал-4320 с дизельным двигателем ЯМЗ-238 (начал производиться в 1994 году) и модификацию БТР-80 с прицелом ТКН-4ГА-01 (начал модернизироваться в 2012 году).

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские военные на оккупированных территориях Донбасса перебрасывают личный состав и технику в дневное время суток. А Россия продолжает поставлять на восток Украины оружие и технику.

Ранее в отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) сообщалось о том, что боевики на востоке Украины получили от России танки и другую бронетехнику, а также противотанковое вооружение и зенитные ракеты.