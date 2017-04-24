Военные задержали съемочную группу телеканала ZIK

В Минобороны сообщили, что задержали журналистов за несанкционированную видеосъемку с квадрокоптера.
"Возле одного из военных объектов Вооруженных сил Украины дежурной стражей была задержана съемочная группа отечественного телевизионного канала, которая осуществляла несанкционированную видеосъемку с помощью беспилотного летательного аппарата типа "квадрокоптер", - сообщается на сайте Минобороны.
В ведомстве уточнили, что на место происшествия были вызваны представители Национальной полиции и СБУ, которым передали задержанных лиц.
"Продолжается выяснение обстоятельств совершения несанкционированной видеосъемки военного режимного объекта", - заявили в Минобороны.
Ранее на сайте телеканала ZIK сообщили о задержании сотрудниками СБУ около поселка Оржив журналиста программы военных расследований "Стежками війни" Андрея Стельмаха, который находился там с редакционным заданием.
Как сообщалось, адвокат заместителя главы СБУ Павла Демчины направил проекту "Наші гроші" запрос, в котором потребовал предоставить персональные данные журналистов, готовивших сюжет, посвященный оборудкам Демчины.
Как сообщается на сайте bihus.info, адвокат Демчины Дмитрий Пурлинский требует предоставить ему "сведения о месте регистрации/проживания, паспортные данные и актуальные средства связи" не только журналистов, готовивших сюжет, но и собственников сайтов www.bihus.info, www.zik.ua, www.nashigroshi.org, а также тех, кто предоставляет данным сайтам доменные имена.
Отмечается, что главная причина обвинений – расследование Алисы Юрченко "СБУ в поисках червя остановило экспорт орехов".ZN.UA , Телеканал ZIK ,