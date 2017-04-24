Военные задержали съемочную группу телеканала ZIK

В Минобороны сообщили, что задержали журналистов за несанкционированную видеосъемку с квадрокоптера.

Военные задержали съемочную группу программы "Стежками війни"

В Министерстве обороны подтвердили задержание съемочной группы телеканала ZIK, сообщается на сайте Министерства обороны.

"Возле одного из военных объектов Вооруженных сил Украины дежурной стражей была задержана съемочная группа отечественного телевизионного канала, которая осуществляла несанкционированную видеосъемку с помощью беспилотного летательного аппарата типа "квадрокоптер", - сообщается на сайте Минобороны.

В ведомстве уточнили, что на место происшествия были вызваны представители Национальной полиции и СБУ, которым передали задержанных лиц.

"Продолжается выяснение обстоятельств совершения несанкционированной видеосъемки военного режимного объекта", - заявили в Минобороны.

Ранее на сайте телеканала ZIK сообщили о задержании сотрудниками СБУ около поселка Оржив журналиста программы военных расследований "Стежками війни" Андрея Стельмаха, который находился там с редакционным заданием.

Как сообщалось, адвокат заместителя главы СБУ Павла Демчины направил проекту "Наші гроші" запрос, в котором потребовал предоставить персональные данные журналистов, готовивших сюжет, посвященный оборудкам Демчины.

Как сообщается на сайте bihus.info, адвокат Демчины Дмитрий Пурлинский требует предоставить ему "сведения о месте регистрации/проживания, паспортные данные и актуальные средства связи" не только журналистов, готовивших сюжет, но и собственников сайтов www.bihus.info, www.zik.ua, www.nashigroshi.org, а также тех, кто предоставляет данным сайтам доменные имена.

Отмечается, что главная причина обвинений – расследование Алисы Юрченко "СБУ в поисках червя остановило экспорт орехов".