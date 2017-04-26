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Военные ВСУ уничтожили под Бахмутом российского снайпера - ИС

26 апреля в 10:23

Снайперская дуэль между оккупантами и украинскими военнослужащими длилась дольше суток.

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В Донбассе уничтожен снайпер боевиков, гражданин Росии
Максим Авдеев/meduza.io
В зоне АТО произошла снайперская дуэль между группой наемников из числа российско-террористических войск и бойцов Вооруженных сил Украины, в результате  которой был убит снайпер террористов, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Уничтожен снайпер из числа российских наемников - Шарифуллин Рафаэль Зуфарович. Прибыл из города Ульяновска Российской Федерации",  - написал Тымчук на своей странице в Facebook.

По словам координатора, эпицентром снайперского противостояния стала высота 195.3 в районе Бахмутской трассы. Дуэль между российскими наемниками и снайперской парой одного из подразделений ВСУ длилась в течение полутора суток.

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Напомним, накануне в штабе АТО сообщили про возобновление боевиками артобстрелов позиций бойцов Вооруженных сил Украины на всех направлениях. Вдоль линии разграничения оккупанты задействовали ствольную артиллерию, минометы, зенитные установки ЗУ-23-2, БМП, БТР, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям о полном прекращении огня накануне пасахальных праздников. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".

По материалам: ZN.UA
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Тэги снайперы Россия Украина наемники Тымчук АТО уничтожение ВСУ Донбасс
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