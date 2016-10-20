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Военные ВСУ построили 560-метровый мост во время учений

20 октября в 20:37

В создании переправы приняли участие более 500 военных и около 300 единиц техники.

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Мост стал самой большой переправой, которую возводили военные за время независимости

Инженерные войска Вооруженных сил Украины построили 560-метровый через Днепр в ходе стратегических командно-штабных учений "Рубеж-2016".

"Это созданный макет, чтобы инженерные войска при подготовке могли оценить район, принять решение, где размещать свои подразделения, учли особенности местности", – сказал заместитель начальника Центрального управления навигации ГУ оперативного обеспечения ВСУ Сергей Прищепа в сюжете "5 канала".

В создании переправы приняли участие более 500 военных и около 300 единиц техники. 560-метровый мост стал самой большой переправой, которую возводили военные за время независимости. Его построили за два часа.

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Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах Украины по всей территории страны начались стратегические командно-штабные учения "Рубеж – 2016".

По материалам: 5 канал
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Тэги учения Украина ВСУ мост
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