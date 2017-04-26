Военные в Чугуеве погибли от осколочных ранений – прокуратура

Ранее в Минобороны сообщали, что на стрельбы проводились с использованием стрелкового оружия.

Возле бойцов, очевидно, разорвался снаряд mil.gov.ua

Военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, полученных на полигоне в Чугуеве Харьковской области, сообщили в военной прокуратуре.

"Во время учений с использованием боевых машин БМП-1 констатирован факт смерти двух военнослужащих по контракту. У обоих обнаружены осколочные ранения", – пояснил первый заместитель военного прокурора сил АТО Виталий Панченко.

По предварительным данным, возле военнослужащих разорвался снаряд, передает "Укринформ".

По факту гибели военнослужащих открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием) Уголовного кодекса.

Ранее спикер оперативного пресс-центра Минобороны Виталий Саранцев в комментарии УНИАН заявлял, что на стрельбах в Чугуеве использовалось исключительно стрелковое оружие: автоматы, пулеметы и орудия БМП.

Напомним, 26 апреля во время занятий по боевой подготовке на Чугуевском общевойсковом полигоне в Харьковской области погибли два военнослужащих В 54-й ОМБР Вооруженных сил Украины.