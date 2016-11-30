Все боевые учения и испытания будут проходить согласно плану.
"Что касается каких-то угроз и тому подобного, то это не может помешать тем планам, которые ВСУ и конструкторы военного вооружения будут проводить на территории суверенной Украины", - сказал Лысенко на брифинге в среду, комментируя информацию ZN.UA об угрозах Минобороны РФ нанести ракетный удар в ответ на проведение Украиной учений рядом с Крымом.
По его словам, все учения и испытания буду проходить на территории Украины.
"И никто не будет нам указывать, что нам здесь делать", - подчеркнул спикер Минобороны.
Лысенко также отметил, что Украина выполняет все нормы в соответствии с международными соглашениями, поскольку является правовым государством.
Вместе с тем, в Минобороны допускают вероятность российского ракетного удара в ответ на проведение ВСУ ракетных стрельб. "Исходя из их действий за эти годы, от них (России) можно ожидать много чего плохого и негативного", - заявил заместитель министра обороны Украины Александр Дублян, также подтверждая информацию ZN.UA.
Ранее ZN.UA со ссылкой на источники в Министерстве обороны Украины сообщало, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе российско-украинской границы в Крыму, Россия угрожает Киеву ответным ракетным ударом.
Это следует из письма Министерства обороны РФ, адресованного военному атташату в составе посольства Украины в РФ.
25 ноября Минобороны РФ вручило украинскому атташе ноту протеста в связи с планами Вооруженных сил Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом.
В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина не планирует проводить испытания ракет в Керченском проливе, по которому проходит граница между Украиной и Россией.
В среду, 30 ноября, также стало известно о том, что Россия перебросила в Крым зенитно-ракетный комплекс С300-ВМ. Волонтеры разведывательного сообщества InformNapalm идентифицировали технику как зенитно-ракетный комплекс С-300ВМ "Антей-2500".Интерфакс-Украина