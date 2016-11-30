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Военные учения на территории Украины пройдут по плану, несмотря на угрозы РФ – Лысенко 11

30 ноября в 13:42

Все боевые учения и испытания будут проходить согласно плану.

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Украина не будет переносить или отменять военные учения из-за угроз России
Сайт Минобороны Украины
Вооруженные силы Украины будут проводить учения на территории Украины согласно своему плану, несмотря угрозы со стороны России, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Что касается каких-то угроз и тому подобного, то это не может помешать тем планам, которые ВСУ и конструкторы военного вооружения будут проводить на территории суверенной Украины", - сказал Лысенко на брифинге в среду, комментируя информацию ZN.UA об угрозах Минобороны РФ нанести ракетный удар в ответ на проведение Украиной учений рядом с Крымом.

По его словам, все учения и испытания буду проходить на территории Украины.

"И никто не будет нам указывать, что нам здесь делать", - подчеркнул спикер Минобороны.

Лысенко также отметил, что Украина выполняет все нормы в соответствии с международными соглашениями, поскольку является правовым государством.

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Вместе с тем, в Минобороны допускают вероятность российского ракетного удара в ответ на проведение ВСУ ракетных стрельб. "Исходя из их действий за эти годы, от них (России) можно ожидать много чего плохого и негативного", - заявил заместитель министра обороны Украины Александр Дублян, также подтверждая информацию ZN.UA.

Ранее ZN.UA  со ссылкой на источники в Министерстве обороны Украины сообщало, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе российско-украинской границы в Крыму, Россия угрожает Киеву ответным ракетным ударом.

Это следует из письма Министерства обороны РФ, адресованного военному атташату в составе посольства Украины в РФ. 

25 ноября Минобороны РФ вручило украинскому атташе ноту протеста в связи с планами Вооруженных сил Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом.  

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявилчто Украина не планирует проводить испытания ракет в Керченском проливе, по которому проходит граница между Украиной и Россией.   

В среду, 30 ноября, также стало известно о том, что Россия перебросила в Крым зенитно-ракетный комплекс С300-ВМ. Волонтеры разведывательного сообщества InformNapalm идентифицировали технику как зенитно-ракетный комплекс С-300ВМ "Антей-2500". 

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги ракета Россия оборона Минобороны Крым
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11 комментариев
  • Oksana Rybalchenko Сегодня, 14:05 Рассеянцы, какие-же вы убогие... Продолжайте тешить себя мыслями про то, что в Украине все плохо. Аж как-то неудобно за вас. ;) Дай Бог вам всего того что вы желаете украинцам :)
    Маврий САловей Сегодня, 15:36
    Так это вы себя тешите тем, что у вас всё хорошо, а не мы, что у вас всё плохо. Это вам там запрещают смотреть, читать, слушать...
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  • Выцлав Спаский Сегодня, 13:59 Проблема хваленных С-300ВМ "Антей-2500" в том, что они никогда еще не применялись в боевых условиях. Учитывая крайне низкую культуру производства на российских предприятиях, угрозы минобороны рф просто смешны. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Маврий САловей Сегодня, 13:47 Вот буквально завтра и посмотрим ;) Обосрутся ВСУшники или нет? Ответить Цитировать
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