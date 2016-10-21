Военному прокурору сил АТО Кулику предъявлено обвинение

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В случае признания судом вины военного прокурора сил АТО ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

В кратчайшие сроки обвинительный акт будет передан в суд для рассмотрения по существу

Прокуроры САП совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины в помещении Бюро вручили обвинительный акт военному прокурору сил антитеррористической операции Константину Кулику, об этом в пятницу, 21 октября, сообщила пресс-служба НАБУ.

"Его обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.368-2 УК Украины ("Незаконное обогащение")", - говорится в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что в кратчайшие сроки обвинительный акт будет передан в суд для рассмотрения по существу. "В случае признания судом вины военного прокурора сил АТО ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

7 октября 2016 детективы НАБУ завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного обогащения Константина Кулика, военного прокурора сил АТО. С тех пор стороне защиты детективы НАБУ предоставили доступ к материалам досудебного расследования для ознакомления.

Напомним, что расследование по фактам предполагаемого незаконного обогащения военного прокурора сил АТО Константина Кулика НАБУ начало 25 декабря 2015 года. Ему инкриминировали совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 368-2 УК Украины. Детективы НАБУ 29 июня провелии вручили ему сообщение о подозрении.

"Во время досудебного расследования установлено, что в период с 2011 по 2015 год, находясь на службе в органах прокуратуры, подозреваемый получил совокупный доход в размере свыше 1 млн 670 тыс. гривень. Большинство этих средств было потрачено в заведениях общественного питания, на автозаправочных станциях и в магазинах. В то же время в этот же период расходы Кулика превысили доход на 2,6 млн грн и составили около 3,4 млн грн", - отметили в НАБУ.

1 июля Соломенский районный суд Киева арестовал имущество Кулика - два автомобиля, три квартиры, земельный участок, два парковочных места, нежилое помещение, а также банковские счета прокурора.