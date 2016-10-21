Военному прокурору сил АТО Кулику предъявлено обвинение

В случае признания судом вины военного прокурора сил АТО ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.
"Его обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.368-2 УК Украины ("Незаконное обогащение")", - говорится в сообщении.
В НАБУ подчеркнули, что в кратчайшие сроки обвинительный акт будет передан в суд для рассмотрения по существу. "В случае признания судом вины военного прокурора сил АТО ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.
7 октября 2016 детективы НАБУ завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного обогащения Константина Кулика, военного прокурора сил АТО. С тех пор стороне защиты детективы НАБУ предоставили доступ к материалам досудебного расследования для ознакомления.
"Во время досудебного расследования установлено, что в период с 2011 по 2015 год, находясь на службе в органах прокуратуры, подозреваемый получил совокупный доход в размере свыше 1 млн 670 тыс. гривень. Большинство этих средств было потрачено в заведениях общественного питания, на автозаправочных станциях и в магазинах. В то же время в этот же период расходы Кулика превысили доход на 2,6 млн грн и составили около 3,4 млн грн", - отметили в НАБУ.
1 июля Соломенский районный суд Киева арестовал имущество Кулика - два автомобиля, три квартиры, земельный участок, два парковочных места, нежилое помещение, а также банковские счета прокурора.ZN.UA