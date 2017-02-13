Военное положение может быть введено в случае массированного наступления войск РФ – Парубий

В случае введения военного положения, оно будет распространяться на всю территорию Украины, считает Парубий.

Парубий заявил, что военное положение может быть введено в случае массированного наступления войск РФ Василий Артюшенко, ZN.UA

Военное положение в Украине может быть введено случае массированного, заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

"Если военное положение должно быть введено, то его следует вводить на территории всей страны, но мы должны понимать, что речь идет об очень серьезной реорганизации системы управления государства, но, в случае массированного наступления российских войск, а как мы видим на примере Авдеевки, такое наступление возможно, решение о введении военного положения придется принимать", - сказал Парубий.

Он отметил, что такое решение должен инициировать президент Украины Петр Порошенко и СНБО, а парламент должен такое положение утвердить.

"Если этот вопрос будет инициирован СНБО и президентом, то я думаю, Верховная Рада без сомнений его поддержит", - сказал Парубий.

Ранее заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко заявила, что военное положение будет объявлено в случае широкомасштабной эскалации ситуации в Донбассе.