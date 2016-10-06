Военная прокуратура обвинила Минобороны в закупке некачественной формы на 15 млн грн

Начато уголовное производство.

Прокуратура проверяет закупку 95 тысяч комплектов военной формы Администрация президента Украины/Facebook

Департамент государственных закупок Минобороны Украины в апреле заключил ряд договоров с предпринимателями на поставку 95 тысяч комплектов летней формы для военных на 15 млн грн, сообщили в пресс-службе военной прокуратуры центрального региона.

"Начато уголовное производство относительно служебных лиц главного военного представительства, которые не проверили военную форму на соответствие государственным требованиям", - отмечается в сообщении.

В военной прокуратуре отметили, что должностные лица не осуществили проверку и получив форму ненадлежащего качества, подписали акты, на основании которых Минобороны перечислило на счета подрядчиков более 15 млн грн.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 364 УК Украины – злоупотребление служебным положением.

Досудебное расследование будет проводить военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины.

Ранее сообщалось, что военная прокуратура Центрального региона ведет расследование по подозрению сотрудников Министерства обороны Украины в преступной халатности при продаже военного имущества, что повлекло за собой потерю 67 млн грн бюджетных средств.

Напомним, в январе военная прокуратура расследовала факты злоупотребления служебным положением должностными лицами Южного-Восточного территориального квартирно-эксплуатационного управления, которые безосновательно завысили стоимость работ по капитальному ремонту зданий военных городков.

Ранее в представленном организацией Transparency International отчете было отмечено, что в Украине сохраняются высокие риски коррупции в оборонной сфере. По словам координатора TI по вопросам обороны Катрин Диксон, "из-за коррупционной практики происходит потеря до 10-15% средств (предназначенных для закупки вооружений - ред.)".