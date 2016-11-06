В результате взрыва во львовской многоэтажке погиб мужчина

Полиция обнаружила на месте инцидента боеприпасы времен Второй мировой войны.
Инцидент произошел в 18:53 воскресенья, 6 ноября, на пятом этаже первого подъезда в доме на улице Бориса Гринченко, 4Б, сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.
В доме повреждены внутренние перекрытия четвертого и шестого этажей: межкомнатные стены, пол и потолок. Здание обесточено. На месте происшествия работают пожарная и медицинская бригады, прибыли три полицейских патруля и газовая аварийная служба.
В качестве причины взрыва предварительно была названа утечка газа. Позднее спикер ГУ НПУ во Львовской области Светлана Добровольская в эфире телеканала "112. Украина" сообщила, что в квартире, где произошел взрыв, обнаружены части боеприпасов времен Второй мировой войны.
Ранее сообщалось, что 19 октября в результате взрыва цистерны с воздухом на Литейном заводе в Нововолынске Волынской области, погиб один и получили ранения двое людей.ZN.UA , 112 Украина ,