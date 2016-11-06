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В результате взрыва во львовской многоэтажке погиб мужчина

6 ноября в 21:06

Полиция обнаружила на месте инцидента боеприпасы времен Второй мировой войны.

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Вечером во Львове прогремел взрыв
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В многоэтажном доме во Львове прогремел взрыв, в результате которого погиб 33-летний мужчина.

Инцидент произошел в 18:53 воскресенья, 6 ноября, на пятом этаже первого подъезда в доме на улице Бориса Гринченко, 4Б, сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

В доме повреждены внутренние перекрытия четвертого и шестого этажей: межкомнатные стены, пол и потолок. Здание обесточено. На месте происшествия работают пожарная и медицинская бригады, прибыли три полицейских патруля и газовая аварийная служба.

В качестве причины взрыва предварительно была названа утечка газа. Позднее спикер ГУ НПУ во Львовской области Светлана Добровольская в эфире телеканала "112. Украина" сообщила, что в квартире, где произошел взрыв, обнаружены части боеприпасов времен Второй мировой войны.

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Ранее сообщалось, что 19 октября в результате взрыва цистерны с воздухом на Литейном заводе в Нововолынске Волынской области, погиб один и получили ранения двое людей.

По материалам: ZN.UA , 112 Украина ,
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