Во время учений в Херсонской области испытают ракеты средней дальности

Учения будут проходить исключительно в воздушном пространстве Украины.

В Херсонской области испытают ракеты средней дальности Сайт СНБО

В Херсонской области в четверг и в пятницу, 1 – 2 декабря, в рамках учений Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) пройдут испытания зенитных ракет средней дальности.

Учения "будут проходить исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, они будут проведены в соответствии с международным правом",сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник пресс-службы ВС ВСУ Роман Юрчило.

Он отметил, что "к проведению мероприятий будут привлекаться экипажи боевой авиации, транспортной авиации, подразделения зенитно-ракетных войск, радиотехнических войск и связи, а также беспилотная авиация. Одним из элементов учений будут воздушные стрельбы – управляемых ракет средней дальности".

Юрчило подчеркнул, что ВС ВСУ в соответствии с определенными процедурами заблаговременно подготовили и обнародовали официальное уведомление об учениях.

Напомним, ранее был опубликован текст письма, адресованного военному атташату посольства Украины в Москве, в котором министерство обороны РФ сообщило о намерениях сбивать украинские ракеты вблизи аннексированного Крыма, а также готовности атаковать подразделения ВСУ, совершившие их пуск.

Напомним, 30 ноября Министерство иностранных дел Украины подтвердило обнародованную ZN.UAинфомацию об угрозах Кремля применить силу в случае проведения Вооруженными силами Украины ракетных учений возле Крыма. В связи с угрозами Украина намерена обратиться к мировому сообществу.

Ранее ZN.UA со ссылкой на источники в Министерстве обороны Украины сообщало, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе российско-украинской границы в Крыму, Россия угрожает Киеву ответным ракетным ударом.

Это следует из письма Министерства обороны РФ, адресованного военному атташату в составе посольства Украины в РФ.

Позже заместитель министра обороны Украины Александр Дублян подтвердил, что в его ведомстве действительно рассматривают угрозу нанесения РФ ракетного удара по украинским силам в случае проведения Украиной ракетных стрельб на своей территории.

25 ноября Минобороны РФ вручило украинскому атташе ноту протеста в связи с планами Вооруженных сил Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом. В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина не планирует проводить испытания ракет в Керченском проливе, по которому проходит граница между Украиной и Россией.

По информации СМИ, 30 ноября силы противовоздушной обороны ВС РФ в оккупированном Крыму были переведены на усиленный режим работы.