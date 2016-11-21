Во время столкновений в центре Киева пострадали десять человек

Пострадавшие получили травмы рук и ног, а также надышались дыма от горевших шин.

В стычке в центре Киева пострадало 10 человек Соцсети

Во время акций массовых протестов 21 ноября в центре Киева пострадали десять человек, сообщили дежурившие на месте событий парамедики.

Несколько человек надышались дымом от горящих покрышек, одна женщина упала с парапета, еще несколько получили ушибы рук и ног, передают "Українські новини".

Ранее сообщалось, что в центре Киева произошли стычки полиции с активистами, которые пытались поджечь шины на Майдане Независимости.

Участники массовых акций в центре Киева вечером в понедельник, 21 ноября, разбили окна в отделении "Сбербанка России" на площади Льва Толстого, а также атаковали здание, в котором располагается офис пророссийского движения "Украинский выбор".

Сотрудники правоохранительных органов оттеснили активистов от офиса "Сбербанка России". По словам очевидцев, перед этим несколько человек через разбитые окна проникли в помещение банка.

21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и Свободы. Три года назад в этот день начались акции протеста, которые потом переросли в Революцию Достоинства.