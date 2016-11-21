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Во время столкновений в центре Киева пострадали десять человек

21 ноября в 23:54

Пострадавшие получили травмы рук и ног, а также надышались дыма от горевших шин.   

26.11.16
В стычке в центре Киева пострадало 10 человек
Соцсети

Во время акций массовых протестов 21 ноября в центре Киева пострадали десять человек, сообщили дежурившие на месте событий парамедики.   

Несколько человек надышались дымом от горящих покрышек, одна женщина упала с парапета, еще несколько получили ушибы рук и ног, передают "Українські новини".

Ранее сообщалось, что в центре Киева произошли стычки полиции с активистами, которые пытались поджечь шины на Майдане Независимости.

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Участники массовых акций в центре Киева вечером в понедельник, 21 ноября, разбили окна в отделении "Сбербанка России" на площади Льва Толстого, а также атаковали здание, в котором располагается офис пророссийского движения "Украинский выбор". 

Сотрудники правоохранительных органов оттеснили активистов от офиса "Сбербанка России". По словам очевидцев, перед этим несколько человек через разбитые окна проникли в помещение банка.

21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и Свободы. Три года назад в этот день начались акции протеста, которые потом переросли в Революцию Достоинства.  

По материалам: Українські новини
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