Во время массовых акций в День победы пострадали 15 человек - МВД

Пострадали 8 полицейских.

На День победы прошли столкновения

Во время массовых акций в День победы пострадали 15 человек, об этом во время брифинга заявил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

По его словам, столкновения произошли в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье. В отделения полиции были доставлены более 50 человек.

"По итогам сегодняшнего дня в настоящее время, это не окончательные цифры, так как по некоторым еще идут процессуальные действия, после которых будет окончательная цифра, были приглашены и доставлены в отделы полиции более полусотни граждан. Больше всего в Киеве, около 30, в Днепре, Одессе были столкновения. В ходе этих столкновений были травмированы 8 правоохранителей. Также у нас были травмированы участники акции, их количество составляет до 15 человек", - сказал Шевченко.

По его словам, всем пострадавшим, в частности, в Днепре оказывается медицинская помощь, и их жизни ничего не угрожает.

"Прецедент в Днепре, известно, что там была довольно неприятная ситуация, ведь на этом месте было изъято несколько образцов оружия, травматического, газового холодного. Во время этого некоторые участники акций, не используя запрещенную законом символику тоталитарных режимов, использовали де-юре разрешенную символику политических партий, различных, своих. Проще говоря, решили попиариться, на празднике попарить свои политическое силы. На мой взгляд, как гражданина, это довольно цинично. Но так получилось, что это спровоцировало нарушение закона. Другие граждане такую ​​провокацию и такую ​​попытку бесстыдного политического пиара на 9 мая расценили как определенное пренебрежение, начали полемизировать с ними, начали просить убрать, и здесь вспыхнули столкновения. В них были привлечены различные граждане", - сообщил Шевченко.

Напомним, что в Украине сегодня отмечают День победы над нацизмом. Этот государственный праздник появился в результате принятия 9 апреля 2015 Верховной Радой Украины. В этом году оно уже отметилось случаями столкновений. В частности, в Запорожье на День победы произошла стычка возле мэрии. Участники акции "Бессмертный полк" принесли с собой запрещенный в Украине флаг СССР, чем разозлили патриотически настроенных активистов. Инциденты также произошли в Харькове и Одессе.