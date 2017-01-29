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Во время факельного шествия в Славянске неизвестные взорвали взрывпакет

29 января в 18:21

Шествие было приурочено к Дню памяти героев Крут.

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В Славянске во время факельного шествия прогремел взрыв
Четвертая власть
В Славянске Донецкой области во время факельного шествия в честь Дня памяти героев Крут, прогремел взрыв, сообщает издание "Новости Донбасса". Активисты организовали шествия в воскресенье, 29 января.

Неизвестные бросили взрывпакет во дворе центральной городской больницы. Взрывной волной выбило окна в зданиях по улице Шевченко.

Данных о пострадавших в результате взрыва нет.

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Бой под Крутами начался 29 января 1918 года. В тот день под поселком Круты, вблизи села Памятное (в 130 километрах на северо-восток от Киева) четырехтысячная большевистская армия Михаила Муравьева столкнулась с отрядом из киевских студентов и бойцов вольного казачества (около трех сотен человек), защищавших УНР.

В ходе несколькочасового боя бойцы УНР нанесли значительный урон противнику (несколько сотен бойцов), но многие из них также погибли. Им не удалось остановить наступление большевиков, но, разобрав железнодорожную колею, они задержали его на несколько дней.

По материалам: Новости Донбасса
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Тэги взрыв Круты память Донбасс
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