Во время Евровидения киевское метро будет работать на 1-3 часа дольше

Во время финала конкурса столичное метро будет работать на три часа дольше.
В частности, работа киевской подземки будет продлена:
с 8 на 9 и с 10 на 11 мая – на 1 час;
с 9 на 10 и с 11 на 12 мая – на 2 часа;
с 12 на 13 и с 13 на 14 мая – на 3 часа.
По данным опроса компании Research & Branding Group, к тому, что Украина в 2017 году принимает Евровидение, позитивно относится половина жителей страны (49%), а нейтрально-безразлично – 39%. Негативно к этому факту, как и к конкурсу в принципе, относятся лишь 7% украинцев. Почти две трети украинцев (60%) уверены, что Украина сможет обеспечить достойное проведение нынешнего Евровидения. Противоположного мнения придерживается 17% опрошенных, а 23% – не смогли дать однозначный ответ на вопрос.
Подробнее о подготовке Украины к песенному конкурсу читайте в материале "Месяц до Евровидения-2017: бюджеты и кареты, Джамала и Проскурня" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA