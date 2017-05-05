Во время Евровидения киевское метро будет работать на 1-3 часа дольше

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Во время финала конкурса столичное метро будет работать на три часа дольше.

От Евровидения для жителей Киева будет и некоторая польза Ольга Кононенко, ZN.UA

На период проведения песенного конкурса Евровидение-2017 меняется режим работы столичного метрополитена.

В частности, работа киевской подземки будет продлена:

с 8 на 9 и с 10 на 11 мая – на 1 час;

с 9 на 10 и с 11 на 12 мая – на 2 часа;

с 12 на 13 и с 13 на 14 мая – на 3 часа.

По данным опроса компании Research & Branding Group, к тому, что Украина в 2017 году принимает Евровидение, позитивно относится половина жителей страны (49%), а нейтрально-безразлично – 39%. Негативно к этому факту, как и к конкурсу в принципе, относятся лишь 7% украинцев. Почти две трети украинцев (60%) уверены, что Украина сможет обеспечить достойное проведение нынешнего Евровидения. Противоположного мнения придерживается 17% опрошенных, а 23% – не смогли дать однозначный ответ на вопрос.

Подробнее о подготовке Украины к песенному конкурсу читайте в материале "Месяц до Евровидения-2017: бюджеты и кареты, Джамала и Проскурня" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".