Во Львове за сутки выпала месячная норма осадков

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Синоптики прогнозируют продолжение снегопада.

В субботу и воскресенье Львов завалило снегом ZN.UA

Воменее чем за сутки снегопада выпала месячная норма осадков, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Как сообщается, с 16:00 12 ноября по 14:00 13 ноября во Львове выпало 43 мм осадков, или 94% от месячной нормы.

По прогнозам синоптиков, снег будет идти в воскресенье вечером и ночью, сила ветра составляет 9-14 м/с, ночью температура будет достигать 5 градусов мороза, в понедельник днем – 1-3 градуса мороза.

Наомним, в воскресенье из-за непогоды во Львовской области были обесточены 90 населенных пунктов, осложнен проезд по автодорогам, на главных трассах неоднократно возникали заторы. Из-за этого было принято решение направлять грузовики в пункты временного отстоя транспорта, а также ограничен въезд крупногабаритного транспорта во Львов.

Накануне в Гидрометцентре сообщили, что 13 ноября в Украине ожидаются сложные погодные условия: в западных и северных областях сильные снегопады, метели, снежные заносы, на остальной территории дожди, в центральных областях дождь с переходом в мокрый снег, местами сильные осадки, гололед; в Украине, кроме юга и востока, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.