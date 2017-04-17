Во Львове столкнулись электровоз, поезд и тепловоз

По меньшей мере восемь вагонов сошли с рельсов.

Во Львове произошла авария на железной дороге. Андрей Товстыженко, ZN.UA

Инцидент произошел сегодня в 4:40 утра. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

"По информации дежурного дирекции Львовской железной дороге 17 апреля в 4:40 во втором парке железнодорожной станции Львов произошло столкновение грузового поезда, маневрового электровоза и тепловоза. В результате столкновения 8 грузовых вагонов и одна колесная пара электровоза сошли с рельсов. Пострадавших нет, задержки движения поездов не было", - сообщили в ведомстве.

Почему произошла авария пока не известно. Причины устанавливаются. Напомним, ранее в Киеве столкнулись два грузовых поезда. В результате столкновения сошли с рельсов и повреждены 6 зерновозов и 1 цистерна.