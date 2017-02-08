Во Львове неизвестные написали на заборе генконсульства Польши фразу "Наша земля"

На месте инцидента работают правоохранители.

Неизвестные вандалы написали на заборе генерального консульства Польши во Львове фразу "Наша земля", а также облили само здание красной краской.

По информации Управления нацполиции во Львовской области, на месте происшествия работают правоохранители, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что неизвестные злоумышленники ночью вымазали краской кладбище жертв тоталитаризма в селе Быковня недалеко от Киева и попытались сломать вход в польское военное кладбище, которое расположено на территории заповедника.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что польская сторона не готова согласиться с прославлением Украиной исторических лиц, которых считает преступниками. Польский президент рассказал, что просил у президента Украины Петра Порошенко изменить закон, принятый в апреле 2015 года, согласно которому ОУН и УПА признаются формированиями, которые боролись за независимость Украины и имеют право на соответствующие почести.

В свою очередь, глава правящей польской партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что героизация видного лидера ОУН Степана Бандеры в Украине может помешать евроинтеграционным стремлениям страны.

Подробнее о сложностях в украинско-польских отношениях читайте в статье Павела Коваля "Необходимость в воображении, необходимость в институциях" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".