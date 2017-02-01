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Во Львове начали обучать капелланов

1 февраля в 06:38

Священниками к июню планируют укомплектовать боевые бригады ВСУ .

Церковь
Армию укомплектуют священниками
vsezdorovo.com
Во Львове на базе Национальной академии сухопутных войск им. Сагайдачного начали работу курсы капелланов войсковых священников. 

"Опыт украинскому духовенству будут передавать представители Королевской службы капелланов Канады", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Учеба первых 24 священнослужителей продлится две недели, слушателями курсов стали христианские священники различных конфессий, а также имамы.

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Планируется, что к 1 июня этого года капелланами будут укомплектованы боевые бригады Сухопутных войск, Воздушных сил, Военно-Морских сил и Высокомобильных десантных войск.

По материалам: ZN.UA
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Тэги войска священник оборона священнослужитель христиане
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