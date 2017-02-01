Во Львове начали обучать капелланов

Священниками к июню планируют укомплектовать боевые бригады ВСУ .
"Опыт украинскому духовенству будут передавать представители Королевской службы капелланов Канады", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Учеба первых 24 священнослужителей продлится две недели, слушателями курсов стали христианские священники различных конфессий, а также имамы.
Планируется, что к 1 июня этого года капелланами будут укомплектованы боевые бригады Сухопутных войск, Воздушных сил, Военно-Морских сил и Высокомобильных десантных войск.ZN.UA