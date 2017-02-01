Во Львове начали обучать капелланов

Священниками к июню планируют укомплектовать боевые бригады ВСУ .

Армию укомплектуют священниками vsezdorovo.com

Во Львове на базе Национальной академии сухопутных войск им. Сагайдачного начали работу курсы капелланов

"Опыт украинскому духовенству будут передавать представители Королевской службы капелланов Канады", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Учеба первых 24 священнослужителей продлится две недели, слушателями курсов стали христианские священники различных конфессий, а также имамы.

Планируется, что к 1 июня этого года капелланами будут укомплектованы боевые бригады Сухопутных войск, Воздушных сил, Военно-Морских сил и Высокомобильных десантных войск.