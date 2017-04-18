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Во Львове праздновали Поливальный понедельник, не жалея воды

18 апреля в 11:42

Организаторы сделали все, чтобы прохожие, не планировавшие быть облитыми, остались сухими.

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Фото Николай Тис / ZIK

На второй день Пасхи во Львове провели традиционный Поливальный понедельник. Несмотря на весеннюю прохладу, на площади Рынок возле ратуши собралось несколько десятков девушек и парней, готовых к водяной битве. Всем желающим была предоставлена возможность набрать воду в бутылки, а всех скопом поливал фонтан. На пересечении Галицкой улицы и Катедральной площади соорудили "водяные ворота" размером два на три метра. Для облитых были предусмотрены комнаты переодевания и обогрева.

Обливание началось в 12.00 и продолжалось до 16.00. В это время площадь Рынок была закрыта для трамваев. В другое время и в других местах города обливаться водой не разрешалось, отметили во львовском городском совете. Это развлечение, которое проводится возле ратуши уже в четвертый раз, устроено, чтобы прекратить стихийное поливание прохожих, которые не желают этого.

В соответствии с украинскими народными традициями, считается, что вода в Пасхальный понедельник становится целебной, приносит счастье и здоровье. Обливание в этот день связывают прежде всего с весенним духовным очищением. Поэтому люди обливали не только друг друга, но и сами себя.

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А недавно в городе Льва прошел конкурс африканских красавиц. Львовское землячество африканских студентов добавило городу экзотических красок.

По материалам: zik.ua
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