Во Львове праздновали Поливальный понедельник, не жалея воды

Организаторы сделали все, чтобы прохожие, не планировавшие быть облитыми, остались сухими.

На второй день Пасхи во Львове провели традиционный Поливальный понедельник. Несмотря на весеннюю прохладу, на площади Рынок возле ратуши собралось несколько десятков девушек и парней, готовых к водяной битве. Всем желающим была предоставлена возможность набрать воду в бутылки, а всех скопом поливал фонтан. На пересечении Галицкой улицы и Катедральной площади соорудили "водяные ворота" размером два на три метра. Для облитых были предусмотрены комнаты переодевания и обогрева.

Обливание началось в 12.00 и продолжалось до 16.00. В это время площадь Рынок была закрыта для трамваев. В другое время и в других местах города обливаться водой не разрешалось, отметили во львовском городском совете. Это развлечение, которое проводится возле ратуши уже в четвертый раз, устроено, чтобы прекратить стихийное поливание прохожих, которые не желают этого.

В соответствии с украинскими народными традициями, считается, что вода в Пасхальный понедельник становится целебной, приносит счастье и здоровье. Обливание в этот день связывают прежде всего с весенним духовным очищением. Поэтому люди обливали не только друг друга, но и сами себя.

А недавно в городе Льва прошел конкурс африканских красавиц. Львовское землячество африканских студентов добавило городу экзотических красок.