Во Львове горел ночной клуб, 14 человек госпитализированы

В результате пожара в лечебные учреждения обратилось 22 человека. Двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что во Львове около двух часов ночи 27 ноября в ночном клубе "Мі100" произошел пожар.
"Спасатели, прибыв на место происшествия, обнаружили возгорание на площади 50 кв.м. Оценив возникшую ситуацию, было принято решение о проведении немедленной эвакуации посетителей развлекательного центра. В целом пожарные эвакуировали 250 человек", - говорится в сообщении ГСЧС.
Спасатели подчеркнули, что еще 8 человек не смогли самостоятельно покинуть помещение клуба, вынесли из помещения на свежий воздух и передали медикам.
В результате пожара в лечебные учреждения обратилось 22 человека. Госпитализированы 14 человек, из них двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
"Сложность тушения пожара заключалась в плотной задымленности помещения, которое возникло вследствие возгорания. Пожарным пришлось проводить спасательную операцию и ликвидировать возгорание в аппаратах защиты органов дыхания", - отметили в ГСЧС.
Отмечается, что среди посетителей была сильная паника, что значительно усложнило процесс эвакуации.
К ликвидации пожара привлечены 49 спасателей и 14 единиц спецтехники. Причина возникновения пожара устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Киеве в подземном электрическом коллекторе ТЭЦ на вул. Жилянская, 85 произошел пожар.ZN.UA