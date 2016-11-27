Во Львове горел ночной клуб, 14 человек госпитализированы

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В результате пожара в лечебные учреждения обратилось 22 человека. Двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что во Львове около двух часов ночи 27 ноября в ночном клубе "Мі100" произошел пожар.

"Спасатели, прибыв на место происшествия, обнаружили возгорание на площади 50 кв.м. Оценив возникшую ситуацию, было принято решение о проведении немедленной эвакуации посетителей развлекательного центра. В целом пожарные эвакуировали 250 человек", - говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели подчеркнули, что еще 8 человек не смогли самостоятельно покинуть помещение клуба, вынесли из помещения на свежий воздух и передали медикам.

В результате пожара в лечебные учреждения обратилось 22 человека. Госпитализированы 14 человек, из них двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

"Сложность тушения пожара заключалась в плотной задымленности помещения, которое возникло вследствие возгорания. Пожарным пришлось проводить спасательную операцию и ликвидировать возгорание в аппаратах защиты органов дыхания", - отметили в ГСЧС.

Отмечается, что среди посетителей была сильная паника, что значительно усложнило процесс эвакуации.

К ликвидации пожара привлечены 49 спасателей и 14 единиц спецтехники. Причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Киеве в подземном электрическом коллекторе ТЭЦ на вул. Жилянская, 85 произошел пожар.