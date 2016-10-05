Во Львове бойцы АТО смогут получить деньги вместо земельных участков

Земли на всех якобы не хватает, поэтому вместо 10 соток горсовет Львова готов платить по 100 тысяч гривень.

Вместо земли участникам АТО предложили деньги mriya.net

Городской совет Львова принял решение о денежной компенсации, которая станет альтернативой земельным участкам для участников АТО. Таким образом депутаты нашли компромиссное решение для участников АТО, которые более двух недель проводили акции протеста у стен горсовета, требуя наделы под жилищное строительство, сообщает Укринформ.

"В результате консультаций по решению земельных вопросов бойцов АТО был наработан проект решения, который является компромиссом. В соответствии с ним каждый из АТОшников", который откажется от земельного участка, получит по 100 тыс. гривень", - сказал мэр Львова Андрей Садовой. Также он обратился в Госгеокадастр за содействием в выделении земельных участков участникам АТО в пригороде Львова.

Как сообщалось, с 2014 года в Украине военнослужащие, участвующие в антитеррористической операции на востоке Украины, а также семьи погибших героев Майдана, могут бесплатно получить в собственность земельные участки.