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Во Львове бойцы АТО смогут получить деньги вместо земельных участков

5 октября в 06:22

Земли на всех якобы не хватает, поэтому вместо 10 соток горсовет Львова готов платить по 100 тысяч гривень.

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Вместо земли участникам АТО предложили деньги
mriya.net
Городской совет Львова принял решение о денежной компенсации, которая станет альтернативой земельным участкам для участников АТО. Таким образом депутаты нашли компромиссное решение для участников АТО, которые более двух недель проводили акции протеста у стен горсовета, требуя наделы под жилищное строительство, сообщает Укринформ.

"В результате консультаций по решению земельных вопросов бойцов АТО был наработан проект решения, который является компромиссом. В соответствии с ним каждый из АТОшников", который откажется от земельного участка, получит по 100 тыс. гривень", - сказал мэр Львова Андрей Садовой. Также он обратился в Госгеокадастр за содействием в выделении земельных участков участникам АТО в пригороде Львова. 

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Как сообщалось, с 2014 года в Украине военнослужащие, участвующие в антитеррористической операции на востоке Украины, а также семьи погибших героев Майдана, могут бесплатно получить в собственность земельные участки

По материалам: Укринформ
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