Во Львове бойцы АТО смогут получить деньги вместо земельных участков

Земли на всех якобы не хватает, поэтому вместо 10 соток горсовет Львова готов платить по 100 тысяч гривень.
"В результате консультаций по решению земельных вопросов бойцов АТО был наработан проект решения, который является компромиссом. В соответствии с ним каждый из АТОшников", который откажется от земельного участка, получит по 100 тыс. гривень", - сказал мэр Львова Андрей Садовой. Также он обратился в Госгеокадастр за содействием в выделении земельных участков участникам АТО в пригороде Львова.
Как сообщалось, с 2014 года в Украине военнослужащие, участвующие в антитеррористической операции на востоке Украины, а также семьи погибших героев Майдана, могут бесплатно получить в собственность земельные участки.Укринформ