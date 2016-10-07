Внутренние проблемы "Укрзалізниці" угрожают работе реального сектора экономики - ФРТУ

Сегодня в сети железных дорог Украины остановлено движение более 10 тысяч полувагонов.

Внутренние проблемы "Укрзалізниці" представляют угрозу системной работе реального сектора экономики argumentua.com

Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) обратилась к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой вмешаться в ситуацию, которая сложилась из-за "вопиющих проблем" с перевозкой грузов железнодорожным транспортом. Об этом говорится в соответствующем письме Федерации.

"Внутренние проблемы "Укрзалізниці" представляют угрозу системной работе реального сектора экономики, ведь отечественные производители вынуждены сейчас работать в условиях постоянного дефицита подвижного состава", - говорится в письме.

По данным объединения, сегодня в сети железных дорог Украины остановлено движение более 10 тысяч полувагонов. Как отмечается в обращении, причины почти традиционные: недостаток значительного объема тягового подвижного состава и дефицита запчастей, и новые – проблема закупки дизельного топлива. Федерация работодателей транспорта Украины считает необходимым принять ряд мер, чтобы исправить ситуацию.

В частности, следует создать понятную и прозрачную процедуру распределения вагонов, предоставить равные возможности пользования вагонами всем грузоотправителям. Упростить процедуру оформления грузоперевозок и сделать более эффективным документооборот поможет внедрение механизма электронной накладной. Авторы документа выступают за разработку механизма аккумулирования постоянного запаса дизельного топлива для локомотивов.

Также предлагается предусмотреть средства на поддержку деятельности железнодорожного транспорта, в т.ч. за счет акциза и таможенных пошлин с дизельного топлива, которое потребляется железными дорогами. В федерации считают, что "Укрзалізниці" следует разработать публичный план модернизации подвижного состава. Кроме того, необходимо ввести практику ежеквартального публичного обсуждения выполнения финансового плана и инвестпрограмм "Укрзализныци" с привлечением работодателей транспортной сферы и соответствующих отраслевых объединений предприятий.

Всеукраинское объединение организаций работодателей транспорта "Федерация работодателей транспорта Украины" – репрезентативное всеукраинское объединение работодателей автомобильной, морской, авиационной и железнодорожной отраслей. Федерация объединяет 21 отраслевую территориальную организацию, которые представляют все виды транспорта в Украине.