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Власти Днепра будут материально помогать ветеранам вместо ветеранских организаций

12 мая в 06:17

В городе осталось 809  настоящих ветеранов Второй мировой войны.

Днепропетровск
В Днепре будут адресно помогать ветеранам
Лишив ветеранские организации бюджетного финансирования и выселив их из помещений мэрии, власти Днепра при этом намерены оказывать адреснубю помошь реальным ветеранам Второй мировой войны, которых в городе осталось 809 человек.

"Финансирования лишают только ветеранские организации, которые в последнее время работают в основном для политического пиара", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии Днепра.

В сообщении отмечается, что городские власти материально поддерживают ветеранские организации уже не первый год, впрочем, никаких отчетов о потраченных средствах объединения не предоставляли.

"В этом году на зарплаты, покупку канцтоваров и проведения фестивалей они должны были получить около 1,2 млн грн. Теперь эти деньги вернут в городской бюджет. Кроме того, как свидетельствует практика, количество ветеранских организаций не отражает количества ветеранов, которые действительно нуждаются в поддержке", - сказано в сообщении.

В мэрии Днепра считают, что материальная помощь должна оказываться адресно, то есть непосредственно самим ветеранам. Сейчас в мэрии разрабатывают механизм, который позволит перевести финансирования ветеранских организаций с общего на личное.

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Напомним, что после беспорядков в городе 9 мая мэр Днепра Борис Филатов заявил об остановке финансирования ветеранских организаций из городского бюджета. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги ветераны город мэр Днепр финансирование бюджет
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