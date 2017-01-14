Власти Чехии разрешили перевезти в Украину останки писателя Олеся

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Останки писателя Олеся вернутся в Украину в ближайшее время, сообщил украинский президент.

Останки писателя Олеся перезахоронят в Украине Игорь Булыга

Власти Чехии дали разрешение на передачу украинской стороне эксгумированных останков писателясообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Чешские власти дали разрешение на передачу украинской стороне эксгумированных останков А. Олеся. Готовим перевозку в Украину уже в ближайшее время", - написал Порошенко в своем твиттере.

Как известно, Александр Олесь умер в 1944 году. По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище, размером в 20 тысяч чешских крон на 10 лет (примерно 20 тыс. грн). По словам представителей местной украинской громады, до недавнего времени ренту за могилу Олеся платил, по собственной инициативе, гражданин Чехии и выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако, когда Михайлишин умер, его сын принял решение похоронить отца на могиле Олеся. 3 января прах Олеся эксгумировали и поместили в депозитарий кладбища.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел организовать перевозку праха Олеся из Чехии в Украину, а Министерству культуры – организовать церемонию их перезахоронения.