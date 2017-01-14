Власти Чехии разрешили перевезти в Украину останки писателя Олеся

Останки писателя Олеся вернутся в Украину в ближайшее время, сообщил украинский президент.
"Чешские власти дали разрешение на передачу украинской стороне эксгумированных останков А. Олеся. Готовим перевозку в Украину уже в ближайшее время", - написал Порошенко в своем твиттере.
Как известно, Александр Олесь умер в 1944 году. По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище, размером в 20 тысяч чешских крон на 10 лет (примерно 20 тыс. грн). По словам представителей местной украинской громады, до недавнего времени ренту за могилу Олеся платил, по собственной инициативе, гражданин Чехии и выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако, когда Михайлишин умер, его сын принял решение похоронить отца на могиле Олеся. 3 января прах Олеся эксгумировали и поместили в депозитарий кладбища.
Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел организовать перевозку праха Олеся из Чехии в Украину, а Министерству культуры – организовать церемонию их перезахоронения.ZN.UA